Brezilya’da ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı ve çevresel atık yönetimine ilişkin veriler açıklandı. Ibama’nın 2024 yılı verilerine dayanan 2025 Lastik Raporu’na göre, ülke genelinde 784.111,58 ton kullanılamaz lastik toplama ve geri kazanım süreçlerine dahil edildi. Toplanan toplam miktarın 321.953,51 tonluk kısmı (yüzde 41,06), klinker fırınlarında fosil yakıtların yerine alternatif enerji kaynağı olarak kullanıldığı "beraber yakma" (co-processing) işlemine yönlendirildi.

ÇİMENTO FIRINLARINDA 2000 ºC SICAKLIKTA İŞLENİYOR

Brezilya Portland Çimento Birliği (ABCP) tarafından yapılan açıklamada, beraber yakma işleminin klinker üretimi yapılan döner fırınlarda gerçekleştirildiği belirtildi. Fırın içindeki sıcaklığın yaklaşık 2.000 ºC'ye ulaştığı, bu ısı seviyesinde organik bileşenlerin yüzde 99,999 verimlilikle yok edildiği, inorganik maddelerin ise klinkerin kristal yapısına entegre olduğu bildirildi.

Süreçte parçalanmış lastikler; kauçuk, karbon siyahı ve çelik içeriklerinin sunduğu yüksek kalorifik değer sayesinde, çimento üretiminde kullanılan petrol koku ve maden kömürü gibi fosil yakıtların yerini kısmen alıyor. ABCP, işlemin ABNT (Brezilya Teknik Standartlar Derneği) standartlarına uygun olarak yürütüldüğünü ve nihai çimentonun teknik özelliklerinde bir değişiklik yaratmadığını kaydetti.

YASAL BİR ZORUNLULUKTAN İBARET

Ulusal Çevre Konseyi’nin (Conama) 416 sayılı kararı uyarınca, birim ağırlığı 2 kilogramın üzerinde olan yeni lastiklerin üreticileri ve ithalatçıları, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması, parçalanması ve çevreye uygun şekilde bertaraf edilmesinden sorumlu tutuluyor.

Brezilya Ulusal Lastik Sanayii Derneği (ANIP) ve ReciclANIP verileri, açıkta bırakılan veya düzensiz depolanan lastiklerin su biriktirerek sivrisinek üreme alanı oluşturma ve kontrolsüz yangınlara yol açma riskine dikkat çekerken; toplanan malzemelerin lisanslı tesislerde işlenmesinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.