Sosyal medyada "The Crooked Man" adıyla tanınan 19 yaşındaki Fransız içerik üreticisi, "looksmaxing" akımına tepki olarak 320 gün boyunca vücudunun yalnızca sağ tarafını çalıştırdı. Uzmanlar, bu tür asimetrik antrenmanların vücutta geri dönülemez hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

320 GÜN BOYUNCA VÜCUDUNUN SADECE SAĞ TARAFINI ÇALIŞTIRDI

Fransa'da spor salonu kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medyada sıra dışı spor denemeleri de artış gösterdi. Son olarak Instagram'da 150 binden fazla takipçisi bulunan 19 yaşındaki bir içerik üreticisi, "The Crooked Man" takma adıyla vücudunun yalnızca sağ bölgesini hedef alan 320 günlük bir antrenman programı başlattı.

Şınav, barfiks ve deadlift gibi temel fitness egzersizlerini yalnızca sağ kol ve sağ bacağını kullanacak şekilde uyarlayan genç, birkaç haftalık çalışmanın ardından vücudunda gözle görülür bir asimetri elde ettiğini paylaştı.

GÖRÜNÜM ODAKLI AKIMA TEPKİ GÖSTERDİ

İçerik üreticisi, bu deneyi estetik ve dış görünüşü en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen küresel "looksmaxing" akımına bir tepki olarak gerçekleştirdiğini ifade etti. Sosyal medyadaki güzellik ve mükemmel fizik dayatmalarını ironik bir dille eleştiren genç, kendi yöntemine görünümü minimuma indirme adını verdi.

"TikTok'ta gezinirken sürekli 'şunu yap, bunu yap, daha çekici olacaksın' diyen videolarla karşılaşıyordum. İnsanların gerçekten böyle bir derdi mi var diye düşünerek, ben de buna karşılık olarak tam tersi bir süreç başlatmak istedim."

TIP DÜNYASINDAN ACİL UYARI

Sosyal medyada ilgiyle takip edilen bu deneye tıp dünyasından tepki gecikmedi. Dr. Suhail Hussain, vücudun tek bir tarafını bu denli aşırı çalıştırmanın ciddi kas-iskelet sistemi bozukluklarına yol açabileceğini belirtti.

Uzmanlar, tek bir kas grubunu bu derece aşırı çalıştırmanın omurga deformasyonuna ve eğriliğe yol açabileceğini bildirdi. Bu durumun yaratacağı asimetrik yük binişinin eklemler, bağlar ve omurlar üzerinde aşırı yıpranma oluşturacağını ifade eden hekimler, kas dengesizliklerine bağlı olarak tedavisi son derece zor kronik ağrıların başlayabileceğini vurguladı. Ayrıca vücudun dengeyi korumak amacıyla geliştireceği postüral (duruşsal) telafilerin, zamanında müdahale edilmediği takdirde kalıcı ve geri dönülemez hasarlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.