ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) Dalian Tersanesi'nden elde edilen güncel uydu görüntülerine dayandırdığı rapora göre, "Tip 004" olarak adlandırılan devasa savaş gemisinin inşası beklenmedik bir hızla ilerliyor.

2025 yılı başlarında kuru havuzda yalnızca prefabrik gövde parçaları halinde görülen platform, iki yıldan kısa bir süre içinde pruvadan kıça kadar yaklaşık 322 metre uzunluğa ve 46 metre genişliğe ulaşarak belirgin bir uçak gemisi gövdesine dönüştü. Çin donanmasındaki tüm su üstü platformlarını geride bırakan bu devasa yapının, önümüzdeki yılın sonuna kadar törenle denize indirilmesi bekleniyor.

YAKIT YERİNE NÜKLEER REAKTÖRLERLE DONATILACAK

Uzmanlar, ticari kargo ya da konteyner gemileriyle hiçbir benzerliği bulunmayan gövde yapısının, üzerinde dört ayrı savaş uçağı fırlatma rampası (katapult) taşıyacak biçimde tasarlandığını belirtiyor. 80 bin tonluk son taşıyıcı Fujian'da yer alan üç elektromanyetik fırlatma sistemini geride bırakacak olan bu kapasite, geminin geniş hangar alanı ve uçuş güvertesiyle birleştiğinde operasyonel menzili ve hava harekâtı temposunu katlayacak. Tip 004'ü asıl kritik kılan faktör ise konvansiyonel yakıt yerine nükleer reaktörlerle donatılması ihtimali olarak öne çıkıyor.

Bu sistem sayesinde gemi, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan kesintisiz olarak yüksek hızda okyanus aşırı görev icra edebilecek ve elektromanyetik fırlatma donanımlarına gereken yüksek enerjiyi kesintisiz sağlayabilecek.