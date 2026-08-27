ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan geniş kapsamlı araştırma, ülkedeki Appalachian Dağları'nın altında devasa lityum yatakları olduğunu ortaya koydu. Natural Resources Research dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bölgedeki pegmatit kayaçlarında yaklaşık 2,3 milyon ton geri kazanılabilir lityum oksit tespit edildi.

İncelemeler, kuzey Appalachian Dağları'nın yaklaşık 900 bin ton, güney bölgesinin ise 1,43 milyon ton çıkarılabilir lityum barındırdığını gösterdi. "Beyaz altın" olarak adlandırılan elementin, mevcut tüketim ve ithalat oranları dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nin 328 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabileceği hesaplandı.

DEVASA LİTYUM KAYNAĞI NASIL TESPİT EDİLDİ?

USGS bünyesindeki 20'den fazla jeolog ve jeofizikçi, kamusal jeolojik veriler ile mineral haritalarını bir araya getirerek potansiyel sahaları belirledi. Bilim insanları, elde edilen verileri dünya genelinde bilinen lityum yataklarıyla karşılaştırarak en gerçekçi senaryoları test etmek amacıyla 20 bin farklı simülasyon gerçekleştirdi.

Yapılan modellemelerde kuzeyde Maine, New Hampshire ve Vermont eyaletleri en yüksek potansiyele sahip bölgeler olarak öne çıktı. Güney hattında ise Carolina bölgelerinin en zengin yataklara ev sahipliği yaptığı belirlendi.

KÜRESEL DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ÖNEMİ NE?

Batarya üretiminin birincil maddesi olan lityuma yönelik küresel talebin 2040 yılına kadar 40 kattan fazla artması bekleniyor. Keşfedilen kaynağın büyüklüğü, dünyadaki her insana 60 akıllı telefon sağlamaya ya da 1000 yıl boyunca kesintisiz dizüstü bilgisayar üretmeye eşdeğer bir potansiyel sunuyor.

Yetkililer, bu keşfin ABD'nin stratejik ham maddelerde dışa bağımlılığını azaltacağını ve lityum pazarında yeniden bağımsız bir konum elde etmesini sağlayacağını ifade ediyor. Bununla birlikte uzmanlar, fiili madencilik ve çıkarma süreçlerinin teorik hesaplamalardan daha zorlu olabileceğine dikkat çekiyor.