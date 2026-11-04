Ülkede tavuk çiftliklerinden elde edilen görüntüler, hayvanların yetiştirilme koşullarını yeniden tartışmaya açtı. Danimarka yönetimi, uygulamanın yalnızca kendi ülkesinde değil, Avrupa Birliği genelinde de değiştirilmesini istiyor.

33 GÜNDE 2 KİLOGRAMA ULAŞIYORLAR

Yasak girişiminin merkezinde, Danimarka'daki tavuk üretiminde yaygın olarak kullanılan Ross 308 cinsi bulunuyor. "Turbo tavuk" olarak adlandırılan bu hayvanlar, yaklaşık 50 gramdan yalnızca 33 günde 2 kilograma ulaşabiliyor. Daha yavaş büyüyen türlerin aynı ağırlığa ulaşması ise 46 ila 63 gün sürüyor.

Tavukların bu kadar hızlı kilo alması, kemik ve organ sorunlarına yol açabiliyor. Kuzey Jutland bölgesindeki bir çiftlikte gizli kamerayla çekilen görüntülerde, bazı tavukların ayakta durmakta ve yürümekte zorlandığı görüldü. Ayrıca hayvanların daha fazla yem tüketmesi için yasal olarak gerekli karanlık süresinin yarısının uygulandığı öne sürüldü.

YASAĞIN TÜM AVRUPA'YA YAYILMASI İSTENİYOR

Danimarka Doğa ve Hayvan Refahı Bakanı Christian Rabjerg Madsen, hızlı büyüyen tavukların yetiştirilmesini ülke genelinde yasaklamak istediklerini açıkladı. Bakan, aynı düzenlemenin Avrupa Birliği genelinde uygulanması için de girişimde bulunacaklarını belirtti.

Ancak yasak henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin hukuki ve ekonomik sonuçları değerlendirilecek. Sektör temsilcileri ise yalnızca yerli üretimin yasaklanmasının ithal tavuklara talebi artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Hayvan hakları kuruluşu Eurogroup for Animals'a göre Avrupa Birliği'ndeki tavukların yaklaşık yüzde 95'i yoğun üretim sistemlerinde yetiştiriliyor. Bu nedenle olası bir yasak, kıta genelindeki tavuk üretimini önemli ölçüde değiştirebilir.