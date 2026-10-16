Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. Şüphelilerin, ülke genelinde örgütlü şekilde çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerini kolaylaştırdığı, üçüncü kişilerden banka hesapları ve GSM hatları topladığı ve para nakline aracılık ettiği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları dolandıran suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Bakanlık, operasyonda görev alan emniyet birimlerine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına ve çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

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