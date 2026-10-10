İçişleri Bakanlığı, 33 ilde Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, havadan İnsansız Hava Araçları (JİHA), karadan ise İl Jandarma Komutanlıkları, Asayiş, Otoyol ve Komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 51 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 47'si tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar kapsamında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen de ele geçirildi. Bu kişiler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

143 ARAÇ VE 7 BOT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi. Bakanlık, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatleri gözeten bir anlayışla hareket edildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, operasyonda emeği geçen Jandarma personeli ve Daire Başkanlığı yetkililerini tebrik etti.