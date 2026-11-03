Bükreş Mahkemesi, mali sıkıntıları aşamayan AnimaWings’in 30 Eylül'de yaptığı resmi başvuruyu 28 Ekim itibarıyla onaylayarak şirketin iflas sürecine girmesine hükmetti. Kararın hemen ardından şirket, rezervasyon sistemlerini kapatarak 15 Kasım 2026'ya kadar planlanan tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.

MAHKEME SÜRECİ VE KARAR

2020 yılında kurulan ve Avrupa ile Orta Doğu'da çeşitli noktalara sefer düzenleyen AnimaWings, artan operasyonel maliyetler ve filodaki teknik sorunlar gerekçesiyle 30 Eylül'de mahkemeye başvurdu.

Bükreş Mahkemesi, alacaklıların taleplerini değerlendirdikten sonra 28 Ekim'de şirketin iflas sürecine girmesini onayladı.

OPERASYONLAR ASKIYA ALINDI

Şirketin internet sitesinden yayımlanan bilgilendirmeye göre, yeniden yapılandırma çalışmaları doğrultusunda uçuş operasyonları 15 Kasım 2026 tarihine kadar durduruldu.

Bu döneme ait seferlerin rezervasyon sisteminden aşamalı olarak çıkarılacağı, iptallerden etkilenen yolculara e-posta yoluyla hakları ve alternatif seçenekler hakkında bilgi verileceği aktarıldı.

BORÇ YÜKÜ VE FİNANSAL TABLO

Dava dosyasına yansıyan kayıtlara göre AnimaWings'in toplam borcu 157 milyon leye (yaklaşık 33 milyon dolar) ulaştı. 25 alacaklı arasında;

Romanya Hava Trafik Hizmetleri İdaresi (ROMATSA),

Bükreş Havalimanları Ulusal Şirketi,

Çeşitli bölgesel havalimanları,

Bankalar ve ticari finans kuruluşları yer alıyor.

Şirket 2025 mali yılında kâr açıklamış olmasına karşın, kiralık altı adet Airbus A220-300 uçağının bakım-onarım maliyetleri ve küresel akaryakıt giderlerindeki artış borç dengesini olumsuz etkiledi.

YENİDEN YAPILANDIRMA TAKVİMİ

Yasal prosedür uyarınca AnimaWings yönetiminin, borç tasfiyesi ve ödeme planını içeren yeniden yapılandırma teklifini 6 Kasım'a kadar mahkemeye teslim etmesi gerekiyor. Alacaklı taraflar ise alacak taleplerini 14 Aralık tarihine kadar mahkemeye sunabilecek.

SEKTÖRDEN PEŞ PEŞE KAPANMA HABERLERİ GELİYOR

Havacılık sektöründe yükselen yakıt ve filo idame maliyetleri, 2026 yılı genelinde birçok bölgesel taşıyıcıyı etkiledi:

-ABD'li Spirit Airlines, 2 Mayıs itibarıyla seferlerini tamamen durdurdu.

-Meksikalı Magnicharters, iflas başvurusunun ardından faaliyetlerine son verdi.

-Slovenya merkezli AlpAvia, mart ayında mali gerekçelerle operasyonlarını sonlandırdı.

Bahamalar merkezli Flamingo Air ve Peru merkezli Aerodiana şirketlerinin uçuş izinleri ise yaşanan ölümlü kazalar sonrası resmi makamlarca askıya alındı.