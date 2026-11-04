Uluslararası basında yer alan verilere göre, en az 33 ülke olası kriz ve olağanüstü durumlara karşı ailelerin temel ihtiyaç maddelerini hazır bulundurmalarını öngören resmi tavsiyeler yayımladı. Hazırlık çağrılarında tavsiye edilen stoklama süreleri ve yöntemleri ise ülkelerin risk planlamalarına göre değişiklik gösteriyor.

AVRUPA VE ASYA’DA SÜRELER 72 SAAT İLE 10 GÜN ARASINDA DEĞİŞİYOR

Birleşik Krallık ve Fransa, vatandaşlarına en az 72 saat yetecek gıda ve temel yaşam malzemesini temin etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Fransa'nın Normandiya bölge idaresi, olası acil durumların beklenmeden şimdiden önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Birleşik Krallık'ta yetkililer, konserve ürünler gibi uzun ömürlü gıdaların hanelerde bulundurulmasını teşvik ediyor. Benzer şekilde Hollanda, Kanada, Japonya ve Meksika da üç günlük asgari stok planını benimseyen ülkeler arasında yer alıyor.

İskandinav ülkelerinden İsveç ve Norveç hazırlık süresini bir haftaya kadar çıkarırken, Almanya olası lojistik kesintilerine karşı vatandaşlarına 10 günlük tedarik sağlama tavsiyesinde bulundu. Hindistan ise belirli bir süre sınırlaması getirmeksizin radyo, fener, pil, ilaç ve bozulmayan gıdaları içeren acil durum kitlerinin hazırlanmasını öneriyor.

Güneydoğu Asya’da Tayland İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM), 2 Kasım itibarıyla hanelerin ilk 72 saati geçirebilmesi amacıyla hafif, su geçirmez ve periyodik olarak kontrol edilen tahliye çantalarının hazır tutulmasını istedi.

ASKERİ VE BÖLGESEL ÇAPTA HAZIRLIKLAR

Amerika Birleşik Devletleri sivil halk için günlerce yetecek acil durum kaynaklarının korunmasını önerirken, Pentagon savunma altyapısını korumak adına FORTRESS girişimini hayata geçirdi. Bu girişim, askeri üslerin tedarik zincirinde yaşanabilecek kopmalara karşı 90 güne kadar kendi kendine yetebilmesini hedefliyor; söz konusu askeri program sivil halka yönelik yönergelerden bağımsız yürütülüyor.

Bölgesel düzeyde ise Avrupa Birliği, artan iklim kaynaklı afetler ve jeopolitik gerilimler doğrultusunda hazırladığı kriz stratejisini Mart 2025'te devreye soktu.

UZMANLAR NEDENİNİ AÇIKLADI

Uzman değerlendirmelerine göre, söz konusu çağrılar yakın bir felaket veya savaş öngörüsünden ziyade, olası kesinti anlarında profesyonel kurtarma ekipleri bölgeye intikal edene kadar vatandaşların hayati fonksiyonlarını sürdürebilmelerini hedefleyen önleyici bir sivil savunma yaklaşımını temsil ediyor.