Dünyanın farklı bölgelerinde artan güvenlik tehditleri, bölgesel çatışmalar, siber saldırılar ve doğal afet riskleri hükümetleri harekete geçirdi. Olası krizlere karşı toplumun hazırlıklı olmasını isteyen ülkeler, vatandaşlarına acil durum çantası hazırlamaları ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda gıda ile su depolamaları çağrısında bulunuyor.

Fransa'da yaşanan siber sabotajlar ve bölgesel savaşların oluşturduğu güvenlik endişeleri, dünya genelinde kriz hazırlıklarının hız kazanmasına neden oldu. Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülke, vatandaşlarına en az 72 saat boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlık yapmalarını tavsiye ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNGİLTERE'DEN "72 SAAT" UYARISI

Avrupa Komisyonu, hazırlıklılık stratejisi kapsamında vatandaşlara en az 72 saat yetecek bozulmayan gıda, içme suyu, fener, radyo ve ilaçlardan oluşan bir acil durum kiti bulundurmaları çağrısı yaptı. İngiltere de "Be Ready" kampanyasıyla halkına üç günlük gıda ve nakit para bulundurmasını tavsiye etti.

Almanya Federal Sivil Koruma Birimi ise hibrit saldırılar ve olası altyapı kesintilerine karşı kişi başına günlük 1,5 litre su ile konserve gıda stoklanmasını önerdi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kıtanın "daha sık olarak karmaşık krizlerle" karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Bu tehditlere karşı Avrupa'yı "daha dirençli" hale getirmek amacıyla somut tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in, Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda vatandaşların olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmasını amaçlayan yeni rehberi kamuoyuna tanıttığı bildirildi.

Hazırlanan rehberde, kamu kurumlarının yardım ve destek mekanizmalarını devreye sokmasına kadar geçebilecek ilk üç günlük süreçte vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilmeleri için gerekli hazırlıkları yapmaları öneriliyor.

FRANSA'DAKİ SİBER SALDIRI GIDA GÜVENLİĞİ ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Fransa'da yaklaşık 40 marketin soğutma sistemlerinin siber saldırıların hedefi olması ve bu nedenle tonlarca gıdanın imha edilmesi, küresel ölçekte gıda güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

Dünyaca tanınan Newsweek dergisine kapak olan olay, siber tehditlerin günlük yaşam ve temel ihtiyaçlar üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Hibrit savaşlar, aşırı hava olayları ve kritik altyapılara yönelik siber müdahaleler de hükümetlerin vatandaşlara stok hazırlığı çağrısı yapmasının başlıca gerekçeleri arasında gösterildi.

JAPONYA'DA DEPREM VE VOLKAN RİSKİNE KARŞI STOK ÇAĞRISI

Asya ülkelerinde de olası krizlere yönelik hazırlıklar sürüyor. Japonya Afet Bakanı Goshi Hosono, Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek büyük deprem, Tokyo'da yaşanabilecek olası sarsıntı ve Fuji Yanardağı'nın patlama ihtimaline dikkat çekerek vatandaşlardan en az üç günlük, mümkünse bir haftalık temel ihtiyaç stoğu oluşturmalarını istedi.

Ülkede afetlere hazırlık ve müdahale çalışmalarını yürütmek üzere 2 Kasım itibarıyla Afet Önleme Ajansı'nın kurulmasının planlandığı belirtildi.

ACİL DURUM STOĞU HAZIRLAMALARI İSTENEN 33 ÜLKE

Vatandaşlarına üç gün ile iki hafta arasında değişen süreler için gıda, su ve acil durum malzemesi stoklama çağrısı yapan 33 ülke şu şekilde sıralandı:

- Avrupa: Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre ve Hırvatistan.

- Kuzey Amerika: Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri.

- Güney Amerika: Şili, Kolombiya, Arjantin ve Brezilya.

- Afrika: Güney Afrika.

- Asya: Japonya, Tayvan, İsrail, Hindistan, Filipinler ve Singapur.

- Avustralya ve Okyanusya: Avustralya ve Yeni Zelanda.

'MUM’ DİYEN DE VAR, ‘500 GRAM EKMEK’ DİYEN DE

İngiliz Guardian gazetesi, farklı ülkelerin vatandaşlarına yönelik acil durum hazırlığı tavsiyelerini de derledi. Ülkelerin önerileri arasında gıda ve su stokunun yanı sıra nakit para, ilaç, aydınlatma araçları ve çeşitli afet malzemeleri bulundurulması da yer aldı.

BİRLEŞİK KRALLIK: "Be Ready" (Hazırlıklı ol) adlı programı hayata geçirdi. Vatandaşlara üç gün boyunca yeterli olacak şekilde toplam dokuz litre su, kuru gıda, ilaç ve el feneri bulundurmaları tavsiye edildi.

JAPONYA: Doğal afet ihtimallerine karşı halktan en az üç günlük yiyecek stoğu oluşturması istendi. Ülkenin yeni Afet Yönetim Kurumu'nu bugün faaliyete geçirdiği belirtildi.

FRANSA: Vatandaşlara üç gün yetecek temel ihtiyaç malzemesi hazırlamalarının yanı sıra nakit para, önemli belgelerin fotokopileri, ev ve otomobil anahtarlarının yedeklerinin bulunduğu bir acil durum çantası oluşturmaları çağrısı yapıldı.

ALMANYA'DAN 10 GÜNLÜK KONSERVE TAVSİYESİ

ALMANYA: Ekim ayında vatandaşlara 10 gün boyunca yetecek miktarda konserve gıda stoklamalarını öneren bir tavsiye yayımlandı.

ABD: 2003 yılında yayımlanan acil durum uyarısı güncellendi. Yeni tavsiyelere göre vatandaşların üç günlük yiyecek stoğunun yanı sıra kişi başına 3,8 litre su, düdük ve el feneri bulundurması istendi.

NORVEÇ: Gıda, içme suyu ve ilaçların yanı sıra uyku tulumu ve mum gibi malzemelerin de acil durum hazırlıkları kapsamında bulundurulması önerildi.

DANİMARKA: Vatandaşlara üç günlük örnek bir beslenme planı sunuldu. Listede 500 gram gevrek ekmek, 300 gram domates soslu konserve uskumru, 300 gram nohut ve barbunya fasulyesi, 500'er gram makarna ve yarma/tahıl ürünü, 1,5 kilogram konserve sebze, 100 gram kuruyemiş ve bir miktar bitkisel yağ yer aldı.

HİNDİSTAN: Acil durum çantasında pille çalışan el feneri, suyu arıtmak için klor tabletleri, ilk yardım kitabı ve kalın ip bulundurulması istendi. Vatandaşlara ayrıca “Tuzlu ve baharatlı yiyecekler yemeyin, susatır” tavsiyesi verildi.

HOLLANDA: Olası acil durumlara karşı yiyecek, içme suyu ve ilaç stokunun yanı sıra evde nakit para bulundurulması gerektiği yönünde uyarı yaptı.