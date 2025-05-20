Normalde 10 dakikada durması gerektiği solaryum kabininde 22 dakika boyunca kalan genç kadının vücudunda da ciddi yanıklar oluştu ve hastanelik oldu. Yaşanan bu olay sonrasında Gülşah Bodu, hizmet aldığı işletmeye dava açtı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte solaryum hizmeti veren pek çok güzellik merkezine de talep artıyor. Ancak uzmanlar solaryumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, solaryumun vücuda verdiği hasarları anlattı.

SOLARYUM 1. DERECE KANSEROJEN SINIFINDA

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından da 1. derece kanserojen sınıfın yer aldığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş Solaryum yoğun ultraviyole maruziyeti ile beraber bronzlaşmak için kullanılan bir yöntem aslında. Ancak sağlık açısından ciddi riskleri var. Solaryum özellikle melanım gibi en tehlikeli cilt kanseri türüne yol açabiliyor. Özellikle daha erken dönemde, daha erken yaşta başlandığında, uzun süre alındığında da o risk daha fazla artıyor. Ama Melanoma dışında bazal hücreli kanser, su kanlı hücreli kanser gibi diğer cilt kanserlerinin görülme sıklığını da ciddi olarak arttırıyor" dedi.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN RİSK

Solaryumun yoğun UV ışınları nedeniyle DNA hasarına neden olduğunu söyleyen uzman isim bu durumu şöyle açıklıyor;

"DNA hasarına sebep olduğu için de kanserojen etki gösteriyor. Dolayısıyla kanser riskini total olarak arttıran bir durum, yoğun ultraviyole maruziyeti. Bunun dışında göz sağlığının ciddi zararları olabiliyor. Koruyucu gözlük kullanılmadığında başta katarakt, fotokeratit gibi tabloların olması dışında yine kanserojen etkisinden de söz edebiliriz. Gözde ciddi problemlere sebep olabilir."

Solaryumda unutuldu, hastanelik oldu! Uzmanı uyardı: Kanser nedeni, DNA'da birikiyor - 4

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BASKILIYOR"

Yoğun ultraviyole maruziyetinin bağışıklık sistemini de baskıladığın söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, "Bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla beraber bazı enfeksiyonların alevlenmesine beden olabilir. Buna örnek olarak uçuk lezyonlarını herpes hastalığını verebiliriz. Onun dışında bazı kullandığımız ilaçlar ya da bazı hastaların kendiliğinden hassasiyetleri vardır. Fotodermatoz dediğimiz tablolar vardır. Yani ultra maruziyetiyle tetiklenebilecek bazı cilt hastalıkları, bazı tablolar vardır." ifadelerini kullandı.

HAMİLELİKTE ÖZELLİKLE DİKKAT!

"Yoğun ultraviyole maruziyetiyle beraber bu hastalıkların hepsinde bir tetiklenme olabilir. Bazı ilaçlar kullanılırken ultraviyole maruziyeti alındığında yine cilt lezyonlarında alevlenme görülebilir. Hamilelik Ciddi riskli bir durumdur solaryum. Özellikle de ilk trimesterda ve gebeliğin bilinmediği dönemlerde bebekte ciddi problemlere neden olabilir."

Solaryumda unutuldu, hastanelik oldu! Uzmanı uyardı: Kanser nedeni, DNA'da birikiyor - 5

ERKEN YAŞLANMA, KIRIŞIKLIK, SARKMA

"Bunun dışında tabii gebelik gibi durum ya da hormonal tedavi alınan durumlarda ultraviyole maruziyeti ile beraber cilt lekelerinde de ciddi bir miktarda artış olabilir. Bütün bunların yanında erken cilt yaşlanması yapar. Ultraviyole ışınları ciltteki kolajen ve elastin liflerine zarar verir ve bunun sonucu olarak da ciltte kırışıklıklara, sarkmalara sebep olabilir."

"HİÇBİR ŞEKİLDE SOLARYUM KULLANILMAMALI"

Solaryumun yalnızca estetik amaçlı tercih edilmesinin, cilt sağlığı açısından büyük riskler barındırdığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, "Solaryumu hiçbir şekilde önermiyoruz" diyor.

"Solaryumun kontrolsüz kullanımı, akut yan etkilere de neden olabiliyor. Süreye ve doza dikkat edilmediği durumlarda 1. ve 2. derece yanıklar, ciddi kızarıklıklar, ağrı, su toplama ve sonrasında enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu yanıkların zamanla lekelenerek iyileşmesi de ciltte kalıcı izler bırakabiliyor."

Solaryumda unutuldu, hastanelik oldu! Uzmanı uyardı: Kanser nedeni, DNA'da birikiyor - 6

ULTRAVİYOLE HASARI ZAMANLA BİRİKİR

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, solaryumun kronik etkilerinin hemen ortaya çıkmayabileceğine ancak ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın vücutta biriken bir hasar oluşturduğuna dikkat çekiyor.

"Bu zararlar bir defalık değildir; cilt ve DNA’mızda bir ömür boyu birikir. Hangi merkezde ve hangi koşullarda olursa olsun solaryum kullanmayın."

Kaynak: Aydan Durak / ntv.com.tr