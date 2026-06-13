Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 33 yıl önce yaptığı çay simit hesabı, yeniden gündeme geldi. Erdoğan 1993 yılında, “Beş kişilik bir aile günde sadece üç öğün simit yiyip çay içse aylık masrafı bir milyon 200 bin lira yapıyor. (Üç sıfır atılmadan önce eski para ile) Asgari ücret ise 910 bin lira ve bu zalim yönetim vatandaşına bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor’’ demişti.

KAHVE ZİYARETİ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da Ankara Ulus’ta kahvehaneye gitti ve oturduğu sandalyenin arkasındaki ‘Çay 25 TL’ yazısına dikkat çekti. Dervişoğlu da hesap yaptı ve 33 yılda çay simidin geldiği nokta ortaya çıktı. Günümüzde beş kişilik bir ailenin aylık çay simit hesabı 20 bin 250 lira ve emeklinin maaşı çay simide bile yetmiyor. En ucuz çay 25 lira, simit ise 20 liradan satılıyor. Erdoğan’ın istediği gibi üç çocuklu bir emekli vatandaşın maaşı (20 bin TL), sadece çay simide bile yetmiyor. 28 bin liralık asgari ücrette ise 5 kişilik ailenin eline ayda sadece 7 bin 750 lira kalıyor.