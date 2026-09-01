1993 yılında kurulan ve bir dönem yaklaşık 30 mağazaya ulaşan zincir; Calvin Klein, Wrangler, Elle ve Joules gibi farklı markaların ürünlerini indirimli fiyatlarla satmasıyla biliniyordu. Şirketin internet sitesi de faaliyetlerini durdururken mağazalardaki stokların tamamen eritilmesine yönelik kapanış satışları sürüyor.

15 MAĞAZANIN TAMAMI KAPANACAK

Şirketin mali sıkıntıları yılın ilk aylarında belirginleşti. Leading Labels, 26 Mayıs'ta tasfiye sürecine girerken şirketin işlemlerini yürütmek üzere tasfiye memuru görevlendirildi. Daha önce yapılan resmi kayıtlarda şirketin zamanında teslim edilmemiş mali hesaplarının bulunduğu da görülüyordu.

Tasfiye kararıyla birlikte Basildon, Bolton, Boston, Carlisle, Ipswich, Lincoln, Norwich ve Stevenage'in de aralarında bulunduğu 15 noktadaki mağazaların tamamının kapatılması planlandı. Böylece markanın İngiltere'deki 33 yıllık mağazacılık faaliyetleri sona eriyor.

İNDİRİM YÜZDE 75'E ÇIKTI

Kapanış süreci ilerledikçe mağazalardaki indirim oranları da artırıldı. Son aşamada kalan stoklarda yüzde 75'e varan indirimler uygulanmaya başlandı. Amaç, mağazalar tamamen kapanmadan önce mevcut ürünlerin mümkün olduğunca satılması.

Leading Labels'ın kapanışı, İngiltere'de fiziksel mağazacılık sektörünün karşı karşıya olduğu sıkıntıların son örneklerinden biri oldu. Artan işletme maliyetleri, zayıflayan mağaza trafiği ve tüketicilerin internet alışverişine yönelmesi özellikle geleneksel giyim zincirleri üzerindeki baskıyı artırıyor.