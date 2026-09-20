İngiltere’de 1993 yılında kurulan moda perakende zinciri Leading Labels, yaşadığı mali sorunların ardından kapanıyor.
Bir dönem yaklaşık 30 mağazası bulunan şirketin bugün 15 mağazası faaliyet gösteriyor.
Şirket, 26 Mayıs 2026’da tasfiye sürecine girdi; tasfiye memurunun atanmasıyla birlikte kalan mağazaların tamamının kapatılacağı açıklandı.
15 MAĞAZAFA DEVAM EDİYOR
Ipswich, Norwich, Carlisle ve Basildon’un da aralarında bulunduğu 15 mağazada mevcut stokların indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu ifade edildi. Ürünler tükendikçe mağazaların kapanacağı belirtildi.
Leading Labels, yıllar boyunca Calvin Klein, Wrangler, Lee, Ben Sherman, Crew Clothing, Farah, Joules ve Regatta gibi markaların ürünlerini indirimli fiyatlarla sattı.
STOK TASFİYESİ YAPILIYOR
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre kapanış süreci kapsamında tüm mağazalarda stok tasfiyesi yapılacak.
Ürün seçenekleri ve bedenlerin stoklar azaldıkça tükeneceği belirtildi.