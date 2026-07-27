Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini şekillendirecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısının Ağustos ayı başında yapılması bekleniyor. Toplantıda 332 general ve amiralin durumu ele alınacak, bir üst rütbeye terfi edecekler, rütbe bekleme süreleri uzatılacaklar, emekli olacaklar ve albaylıktan general ve amiral rütbesine terfi edecek isimler belli olacak.

KADIN AMİRAL

Bu yıl Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan’ın korgeneral rütbesine terfisi gündemde bulunuyor.

15 Temmuz darbe girişimindeki çatışmada 8 kurşunla yaralanan Davut Ala ile EDOK Komutanı Emre Tayanç da korgeneral terfi sırasında yer alıyor.

Deniz Kuvvetlerinde ilk kadın Amiral Plan Proje Yönetim Başkanı Gökçen Fırat’ın da tümamiral rütbesine terfi edebileceği bildirildi. Fırat 2023’te tuğamiral olmuştu.

YAŞ toplantısı sonucu 45 civarında general ve amiralin emekli olması, 60 civarında albayın general ve amiralliğe terfisi, 35 general ve amiralin görev süresinin bir yıl uzatılması, 35 general ve amiralin ise bir üst rütbeye terfisi bekleniyor.

KİMLER KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutamı Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

72’YE KADAR GÖREV

YAŞ toplantısı sonrası Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutam Metin Tokel’in göreve devam etmesi bekleniyor. 4 yıldır Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Ercüment Tatlıoğlu ile 3 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanı olan Cemal Ziya Kadıoğlu‘nun ise görev süreleri uzatılabilecek. TSK Personel kanununda geçen yıl yapılan değişiklik ile Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Orgeneral ve Oramiraller, birer yıllık uzatmalarla 72 yaşına kadar görev yapabiliyor. Aynı yasa ile Temmuz 2025 tarihi itibarı ile tümgeneral rütbesinde bulunan ve kurmay olmayan subaylar da Korgeneral rütbesine terfi edebiliyor.