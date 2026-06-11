Çinli mühendisler tarafından geliştirilen tanker, yaklaşık 60 metre genişliğe sahip. Geminin omurgasından köprüüstüne kadar olan yüksekliği ise neredeyse 20 katlı bir binaya eşdeğer. Ülke basını, yeni geminin Çin'in küresel petrol taşımacılığındaki rekabet gücünü artıracağını belirtiyor.

DEVASA BOYUTLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Empire Hope'un güverte alanı 18 bin metrekareyi aşarken, toplam boya ve kaplama alanı 540 bin metrekareyi buluyor. Bu rakam yaklaşık 76 standart futbol sahasının yüzölçümüne denk geliyor. Gemi, tek seferde 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyabiliyor ve Malakka Boğazı gibi kritik deniz yollarında rahatlıkla operasyon gerçekleştirebiliyor.

Uzmanlara göre bu kapasite, özellikle Orta Doğu ile Asya arasındaki enerji taşımacılığında maliyetleri düşürürken, daha az seferle daha fazla yük taşınmasını sağlayacak. Tankerin 307 bin tonluk taşıma kapasitesi de onu dünyanın en büyük VLCC (Very Large Crude Carrier) sınıfı gemileri arasına yerleştiriyor.

YILDA MİLYONLARCA DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAK

Yeni nesil tanker yalnızca boyutlarıyla değil, enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor. Gemide yüksek verimli pervane sistemi, enerji tasarrufu sağlayan özel ekipmanlar ve egzoz gazı arıtma teknolojileri bulunuyor. Bu sayede yakıt tüketiminin azaltıldığı ve yıllık yaklaşık 35 milyon yuan, yani yaklaşık 5 milyon dolar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor.

Çinli yetkililer, gelecekte bu sınıftaki tankerlerde daha çevreci yakıt sistemleri ve yeni nesil rüzgar destekli tahrik teknolojilerinin kullanılacağını ifade ediyor. Empire Hope'un teslimatı ise Çin'in dünyanın en büyük gemi inşa merkezlerinden biri olma hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.