CDC’nin verilerine göre, bu rakam 2019 yılında kızamık, kabakulak ve kızamıkçık hastalıklarını ortadan kaldırmak adına yapılan büyük çabaların neredeyse kaybedildiği dönemdeki 1.274 vaka sayısına göre sadece 14 kişi daha fazla. Ancak, 1991’de 9.643 vaka ile görülen zirveye hala çok uzak kalındığı bildirildi. Yine de, ABD’nin uzun süredir sağladığı kızamıkla mücadele başarısı ciddi şekilde tehdit altında.

Federal hükümet, CDC’nin, kızamıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurguladığını açıkladı. Yetkililer, bu konuda toplumsal çabaların desteklendiğini belirterek, özellikle aşılama oranlarının artırılmasının salgınları engellemede kritik olduğunu ifade etti.

2025’teki salgının başladığı yer ise Batı Teksas oldu. Bu bölgedeki aşılanmamış topluluklarda beş ay önce başlayan salgın, hızla diğer eyaletlere yayıldı. Teksas’ta iki çocuk ve New Mexico’da bir yetişkin olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, ülkede onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Teksas’ın Lubbock ilçesinin halk sağlığı müdürü Katherine Wells, salgının ABD genelinde yayılmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Wells, salgının başlarında, bu durumun diğer bölgelere sıçrayıp sıçramayacağı konusunda büyük kaygılar taşıdığını ifade etti.

ABD’de 2000 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC kızamığın ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak, son yıllarda artan aşı tereddütleri, bu başarıyı tehlikeye atıyor. Halk sağlığı uzmanları, kızamık gibi aşı ile önlenebilir hastalıkların tekrar yayılmasını engellemek için toplumda güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kızamık salgınının devam etmesi, sadece sağlık sistemini zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülke genelindeki çocuklar ve yetişkinler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. CDC, her bireyi aşı olmayı teşvik ederken, salgınların bastırılması adına daha fazla toplumsal çaba ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.