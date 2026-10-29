FAW bünyesindeki Bestune, uzatılmış gövdeye ve beş kapıya sahip yeni şehir içi elektrikli hatchback modeli Pony'yi 6 bin 735 dolardan (335 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sundu. 328 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken model, genişletilen iç hacmi ve artırılan bagaj kapasitesiyle kompakt sınıfta ekonomik ulaşım standardını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

BOYUTLARI VE BAGAJ HACMİ ARTIRILDI

Modelin gövde uzunluğu 3 bin 350 milimetreye, genişliği bin 540 milimetreye, dingil mesafesi ise 2 bin 215 milimetreye çıkarıldı. Orijinal üç kapılı modele kıyasla 350 milimetre daha uzun ve 262 milimetre daha geniş aks mesafesine ulaşan araçta, arka koltuktaki yolcular için diz mesafesi genişletildi. Bagaj hacmi standart kullanımda 81 litreden 265 litreye yükseltilirken, arka koltuklar katlandığında depolama alanı bin 52 litreye kadar ulaşıyor.

YENİ MODELİN TEKNİK VE MENZİL DEĞERLERİ NELER?

Otomobil, arka aksa yerleştirilen 30 kW (40 beygir) gücündeki elektrik motoruyla çalışıyor. Araçta 17 kWh ve 27,2 kWh kapasiteli iki farklı LFP batarya seçeneği bulunuyor. CLTC test standartlarına göre 222 ila 328 kilometre (WLTP verilerine göre 182 – 269 km) menzil sunan hatchback, saatte maksimum 103 kilometre hıza çıkabiliyor. Modelin donanım paketlerine göre fiyat aralığı 6 bin 735 ile 8 bin 230 dolar arasında değişiyor.

Yerden yüksekliği 130 milimetre olan araçta 13 inç jant kapakları ve yarı gizli kapı kolları kullanılıyor. Dış tasarımda turuncu, mavi, yeşil, kahverengi ve beyaz olmak üzere beş farklı gövde rengi sunuluyor. Dört kişilik oturma düzenine sahip iç mekanda iki kollu direksiyon simidinin arkasında 7 inçlik dijital LCD gösterge paneli ve konsol ortasında opsiyonel 10,1 inç multimedya ekranı yer alıyor.

SATIŞ DÜŞÜŞÜNE KARŞI 5 KAPILI HAMLESİ

Daha önce yalnızca 3 metrelik üç kapılı versiyonuyla piyasada yer alan aracın teslimatlarında gerileme yaşandı. Sektörel verilere göre Bestune, Ocak-Eylül döneminde üç kapılı Pony modelinden 47 bin 929 adet teslimat gerçekleştirdi ve satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 37,5 oranında düşüş kaydedildi. Üretici firmanın beş kapılı ve daha geniş gövdeli versiyonu, azalan satış grafiğini tersine çevirmek ve müşteri kitlesini genişletmek amacıyla pazara sunduğu belirtiliyor.