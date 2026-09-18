Temelleri Sovyetler Birliği döneminde atılan ancak yarım kalan proje, son yıllarda sağlanan uluslararası finansman desteğiyle yeniden ivme kazandı. Kaya dolgu mimarisiyle yükselen ve genel ilerleme oranı yüzde 60'a yaklaşan dev yapının, 2025 sonu itibarıyla 151 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

ÜLKENİN ENERJİ ÜRETİMİNİ YÜZDE 60 ARTIRACAK

Yaklaşık 6,3 milyar dolarlık ek yatırımla tamamlanması hedeflenen dev santral, dağın içine oyulan alanlara kurulacak 6 adet türbin sayesinde toplam 3.780 megavat kapasiteye ulaşacak.

Yılda üreteceği 14,4 milyar kilovatsaat elektrikle Tacikistan'ın mevcut enerji üretimini yüzde 60 artıracak olan santral, özellikle soğuk kış aylarında yaşanan elektrik kesintilerini tarihe karıştıracak. Proje aynı zamanda inşaat, lojistik ve hizmet sektörlerinde 30 binin üzerinde kişiye istihdam kapısı açıyor.

BÖLGEDEKİ ÜLKELERE DE MERHEM OLACAK

Rogun Barajı sadece Tacikistan'ın değil, bölge ülkelerinin de enerji ihtiyacına merhem olacak. Üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 70'inin Kazakistan ve Özbekistan gibi komşu ülkelere ihraç edilmesi, böylece ülke ekonomisine ciddi bir sıcak para akışı sağlanması planlanıyor.

170 kilometrekarelik bir alanda 13,3 milyar metreküp su depolayacak olan baraj gölünün tam kapasiteye ulaşmasının 2038 yılını bulması bekleniyor.

İNŞAAT AŞAMASINDA BİLE ÜRETİM YAPIYOR

Henüz inşaat aşamasındayken bile üretime başlayan projede 2018 ve 2019 yıllarında devreye alınan ilk iki geçici türbin bugüne kadar 10 milyar kilovatsaate yakın elektrik üretti. Bir yandan üçüncü türbinin devreye alınması için çalışmalar sürerken, diğer yandan rezervuar alanı altında kalacak bölgelerdeki 50 binden fazla vatandaşın yeni yerleşim yerlerine nakledilmesi için sosyal destek programları yürütülüyor. Dev projenin elektrik satışından elde edilecek gelirlerin bir kısmı da ülke genelindeki sosyal yardım fonlarına aktarılacak.