Çalışma, Hawaii Üniversitesi Mānoa tarafından ABD Orman Servisi desteğiyle yürütülüyor. Hawaii'deki geniş okaliptüs plantasyonlarından alınacak ağaçlar keresteye dönüştürülerek dayanıklılık testlerinden geçirilecek. Amaç, adalarda yetişen okaliptüslerin yapı malzemesi olarak kullanılmaya uygun olup olmadığını belirlemek.

AĞAÇLARI KESİP DAYANIKLILIĞINI ÖLÇECEKLER

Hawaii, inşaatta kullandığı kerestenin büyük bölümünü dışarıdan getiriyor. Buna karşılık adalarda yıllar önce oluşturulan geniş okaliptüs plantasyonları bulunuyor. Bu ağaçların yapı sektöründe kullanılabilmesi için gerekli güncel dayanıklılık verileri ise yeterli değil.

Araştırma kapsamında okaliptüsler kesilerek kalas ve keresteye dönüştürülecek. Daha sonra ahşabın ne kadar yük taşıyabildiği, dayanıklılığı ve yapılarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağı incelenecek.

Testlerden olumlu sonuç alınması halinde 34 bin dönümlük plantasyonlar yerel kereste kaynağı olarak değerlendirilecek. Bu da bölgedeki çok sayıda okaliptüsün ilerleyen dönemde kesilerek inşaat sektöründe kullanılmasının önünü açabilir.

EV VE ALTYAPI İNŞAATINDA KULLANILACAK

Okaliptüs kerestesinin gerekli standartları karşılaması halinde malzemenin evlerin yanı sıra okul ve çeşitli altyapı projelerinde kullanılması planlanıyor. Böylece Hawaii'deki mevcut plantasyonlar doğrudan yapı malzemesi üretiminde değerlendirilebilecek.

Ancak uygulamaya geçilmeden önce ahşabın mühendislik standartlarını karşılaması gerekiyor. Yapılacak testler, hangi okaliptüs türlerinin ve hangi özellikteki kerestelerin taşıyıcı yapılarda kullanılabileceğini ortaya koyacak.

Çalışmanın sonucuna göre Hawaii'deki 34 bin dönümlük okaliptüs plantasyonunun gelecekte ne ölçüde kereste üretimine ayrılabileceği netleşecek.