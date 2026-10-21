Birleşik Krallık genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve Met Office’in dondurucu sonbahar soğuklarına yönelik uyarılarının ardından enerji devi British Gas, ev sahiplerine yönelik acil bir çağrı yayınladı. Yapılan açıklamada, kış sezonunun başında ülke genelinde yaklaşık 34 bin evde kombi arızasının meydana gelebileceği ve acil servis taleplerinde büyük bir artış beklendiği belirtildi.

Verilere göre, Birleşik Krallık’taki hanelerin büyük bir kısmının ısıtma sistemlerini ekim ayının son günlerinde devreye soktuğu aktarıldı.

KIŞ BASTIRMADA ÖNLEM ALINMALI

Sistemlerin sorunsuz çalışması için vatandaşların dondurucu soğuklar başlamadan önce gerekli kontrolleri yapması gerektiğini belirten British Gas servis ve tamir mühendisi Peter Knowles, şu ifadeleri kullandı:

"Sıcak yaz aylarının ardından evdeki bazı işleri ertelemek kolaydır. Ancak şimdiden hazırlıklı olmak büyük fark yaratır. Kombi ve radyatörlerin çalıştığını kontrol etmek, boruları korumak ve evi yağışlı havalara hazır hale getirmek kış bastırmadan önce yapılabilecek basit adımlardır."

Enerji uzmanları ise ısıtma sistemleri çalıştırılmadan önce şu kontrollerin yapılmasını öneriyor:

Sistem Kontrolü: Kombi basıncının kontrol edilmesi, radyatör havasının alınması ve açıkta kalan boruların donmaya karşı izole edilmesi.

Tesisat Bilgisi: Acil durumlarda müdahale edebilmek için ana vananın (stopcock) yerinin bilinmesi ve varsa bölgesel ısıtma ayarlarının yapılması.

Yalıtım önlemleri: Kapı ve pencere kenarlarındaki hava sızıntılarının kapatılması, çatılardaki gevşek kiremitlerin incelenmesi ve oluklardaki yaprakların temizlenmesi.

Isı sirkülasyonu: Radyatörlerin önünü kapatan koltuk ve kalın perdelerin çekilerek ısının serbestçe yayılmasının sağlanması.

Uzmanlar ayrıca tüketicilerin resmi devlet enerji hibeleri ve destek programlarına uygunluk durumlarını internet üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti.

YENİ KOMBİ ALACAKLARA EK MALİYET YOLDA

Ayrıca eski gazlı kombilerini yenilemek isteyen tüketicilerin ek mali yüklerle karşılaşabileceği kaydedildi. Hükümetin, ısı pompası satış hedeflerini iki katına çıkarmayı değerlendirdiği belirtildi.