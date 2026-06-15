İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 34 ilde gerçekleştirilen siber suçlar operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 293 şüpheli yakalandı.

HESAPLARINDA 4,8 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK BELİRLENDİ

Adana, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 34 il merkezli yürütülen soruşturmada şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK tarafından yapılan finansal incelemeler sonucunda, şüpheli şahısların banka hesaplarında toplam 4 milyar 800 milyon TL tutarında hesap hareketliliği olduğu belirlendi. Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda dokümana da el konuldu.

YAKALANAN 159 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer zanlıların ise adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonu koordine eden ve gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıkları, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Jandarma personeli tebrik edildi.