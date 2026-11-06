Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 119 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı, çıkarıldıkları hakimlikçe "yasa dışı bahis", "kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u salıverildi.

HESAPLARDA YAKLAŞIK 20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgileri topladıkları, yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında bu gelirlerin kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı, 6 kuyumcunun da suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı belirlenmişti.

Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar lira işlem hacmi bulunduğunun belirlenmesi üzerine, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Kasım'da 34 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

YAKLAŞIK 1 MİLYAR LİRALIK SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

818 polis ve 40 özel harekat personelinin görev aldığı operasyonlarda 119 şüpheli yakalanmıştı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik çalışma kapsamında ayrıca 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine el konulmuştu.