Rusya’nın Hantı-Mansiysk kentinde bir fabrikada çalışan Vladimir Riçagov, hesabına yanlışlıkla yatırılan ve şirketin belgelerine göre 34 çalışanın maaşından oluşan parayı iade etmedi. Parayla otomobil alıp ailesiyle başka bir kente taşınan işçi ile şirket arasındaki anlaşmazlık, Rusya Yüksek Mahkemesi’ne kadar uzandı.

Riçagov’un hesabına 2025 yılının başında, alması gereken 46 bin 954 rublelik izin ücretinin yanı sıra 7 milyon 112 bin 254 ruble daha aktarıldı. Bu ek ödeme yaklaşık 87 bin dolara karşılık geliyordu.

İKRAMİYE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Fabrikada başarılı geçen yılın ardından çalışanlara yüksek miktarda ikramiye verileceği söylentilerini duyan Riçagov, banka bildirimini gördüğünde paranın kendisine ödül olarak gönderildiğini düşündü. Ancak muhasebe birimi kendisiyle iletişime geçerek ödemenin yanlışlıkla yapıldığını bildirdi ve parayı geri istedi.

Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, tutarın başka bir şubede çalışan 34 kişinin maaşlarından oluştuğu ve yazılım hatası nedeniyle Riçagov’un hesabına gönderildiği belirtildi.

Riçagov ise internette yaptığı araştırmalar sonucunda, teknik hatayla gerçekleşen transferlerde parayı geri vermek zorunda olmadığı kanaatine vardığını anlattı. Ödemenin şirket adına ve maaş açıklamasıyla yapılmasını da paranın kendisine ait olduğu yönündeki savunmasına dayanak gösterdi.

Şirketin geri ödeme taleplerinin zamanla tehdide dönüştüğünü öne süren Riçagov, parayla aldığı otomobille ailesini de yanına alarak başka bir kente gitti. Şirketin dava açtığı süreçte Riçagov’un banka hesapları donduruldu. Hakkındaki dolandırıcılık şikayeti ise yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

MAHKEMELER ŞİRKETİ HAKLI BULDU

İlk derece mahkemesi ve istinaf mahkemesi şirket lehine karar verdi. Mahkemeler, ilgili dönemin sonunda Riçagov’un işverenden tahsil edilmemiş bir alacağı bulunmadığına dikkat çekerek 7 milyon rubleyi aşan ödemenin maaş olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Temyiz başvurusu da reddedilen Riçagov, dosyayı Rusya Yüksek Mahkemesi’ne taşıdı. Başvurunun incelemeye alındığı bildirildi.

Riçagov, Ekim 2025 itibarıyla parayı iade etmeye niyetli olmadığını dile getirmeyi sürdürdü. Şirket yöneticisi Roman Tudakov ise herhangi bir ikramiye ödemesi bulunmadığını, işlemin yanlışlıkla gerçekleştiğini ve konuyu hukuki yollarla takip edeceklerini açıkladı.