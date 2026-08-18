Roma’nın tarihi merkezinde yalnızca 34 metrekarelik bir garaj 760 bin euroya satıldı. Aynı parayla şehrin başka bölgelerinde yüzlerce metrekarelik villa veya ev almak mümkün. Rekor satış, Roma’da özel park yerinin neden başlı başına bir servete dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Bir garaj için 760 bin euro ödemek ilk bakışta akıl almaz görünüyor. Roma’nın tarihi merkezinde metrekare değil, adres ve park yeri bulabilmek fiyatı belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Satılan 34 metrekarelik garaj, kentin en prestijli bölgelerinden biri olan Tridente’de bulunuyor. Via del Corso, Via del Babuino ve Via di Ripetta arasında yer alan garaj, Piazza del Popolo ve lüks alışveriş caddelerine oldukça yakın.

Bu nedenle söz konusu satış, sıradan bir garajın satışından çok daha fazlasını gösteriyor: Roma’nın merkezinde otomobil için ayrılmış birkaç metrekare bile lüks bir gayrimenkule dönüşmüş durumda.

760 bin euroluk garaj tek örnek değil

Satışı gerçekleştiren Rexer şirketine göre bu fiyat, Roma’da bu tür bir gayrimenkul için rekor seviyede.

Üstelik kentte benzer örnekler de bulunuyor. Son aylarda Piazza Navona yakınlarında 12 metrekarelik bir park yeri 260 bin euroya, Trevi Çeşmesi yakınlarında bir park yeri 200 bin eurodan fazla bir fiyata, Pantheon yakınlarında bir garaj yeri ise 300 bin euroya satıldı.

Yani Roma’nın tarihi merkezinde sorun yalnızca ev fiyatlarının yükselmesi değil. Aracınızı bırakabileceğiniz birkaç metrekarelik alan bile giderek daha değerli hale geliyor.

Roma’da park yeri neden bu kadar pahalı?

Bunun en önemli nedeni arzın son derece sınırlı olması. Roma’da yaklaşık her 1000 kişiye 979 motorlu araç düşüyor. Kentin tarihi merkezi, bugünkü araç yoğunluğuna göre planlanmış bir şehir değil.

Dar sokaklar, tarihi yapılar ve sınırlı otopark alanları nedeniyle merkezde özel park yeri bulmak büyük bir sorun haline geliyor.

Bu durum, garajları yalnızca bir evin tamamlayıcısı olmaktan çıkarıyor. Özellikle tarihi merkeze yakın bölgelerde garaj ve özel park yerleri kendi başına yatırım değeri taşıyan gayrimenkullere dönüşüyor.

Rexer’in Gayrimenkul Piyasası İzleme raporuna göre Roma’da daire fiyatları 2021-2025 arasında ortalama yüzde 13 yükseldi. Tarihi merkezdeki artış yaklaşık yüzde 20’ye, yarı merkezi bölgelerde ise yaklaşık yüzde 15’e ulaştı.

Fiyatların yükselmesi ve merkezde yeni alan yaratmanın zorluğu, mevcut park yerlerini daha da değerli hale getiriyor.

Aynı 760 bin euroyla ne alınabilir?

760 bin euroluk garajın fiyatını anlamanın en çarpıcı yolu, aynı miktardaki parayla alınabilecek diğer gayrimenkullere bakmak.

Tridente’deki garaj için ödenen 760 bin euroyla Castel di Guido’da yaklaşık 500 metrekarelik bir villa satın almak mümkün. Aurelio-Valcanuta bölgesinde ise yaklaşık 300 metrekarelik bir ev alınabiliyor.

Şehrin prestijli bölgelerinde de aynı bütçeyle geniş daire seçenekleri bulunabiliyor. Trastevere, Via Giulia ve Borgo gibi bölgelerde bu miktarla çok daha büyük yaşam alanlarına sahip olmak mümkün.

Ortaya çıkan tablo dikkat çekici:

Roma’nın bazı bölgelerinde 34 metrekarelik bir garajın fiyatı, başka bir bölgede yüzlerce metrekarelik bir evin fiyatına ulaşabiliyor.

Roma’da artık metrekare değil, adres konuşuyor

Roma’nın yaklaşık 1.300 kilometrekarelik yüzölçümü, gayrimenkul piyasasındaki büyük fiyat farklarını da beraberinde getiriyor.

Tarihi merkezdeki saraylar, lüks daireler ve sınırlı sayıdaki garaj yüksek fiyatlara ulaşırken, kentin dış kesimlerinde çok daha büyük gayrimenkuller daha düşük bütçelerle satın alınabiliyor.

Pandemi sonrasında alıcıların teras ve ek alan gibi özelliklere daha fazla önem vermesi de piyasayı değiştirdi. Tarihi merkezde yeni konut ve otopark alanı yaratmak kolay olmadığı için sınırlı arz fiyatları yukarı çekmeye devam etti.

Bu nedenle Roma’da bir gayrimenkulün değerini yalnızca büyüklüğü belirlemiyor. Bazen 34 metrekarelik bir garajı değerli yapan şey, içinde ne olduğu değil, kapısının açıldığı sokak oluyor.

760 bin euroluk satış da bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Roma’nın tarihi merkezinde özel park yeri artık yalnızca otomobili bırakacak bir alan değil; şehirde giderek kıtlaşan bir lüks haline geliyor.