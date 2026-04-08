Bursa'da asansör sektöründe faaliyet gösteren Prolift şirketler grubuna ilişkin açılan konkordato davasında beklenen mahkeme kararı açıklandı. T.C. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen duruşmada, şirketlerin ve şirket yetkililerinin talepleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. ile B. K. ve V. K.'nın tüm konkordato taleplerini reddederken, daha önce şirketlere tanınan geçici mühlet kararını da kaldırdı.

Yapılan mali inceleme sonucunda Prolift Global Dış Ticaret A.Ş.’nin borca batık olduğuna kanaat getiren mahkeme, şirketin 1 Nisan 2026 tarihi saat 14:20 itibarıyla iflasına karar verdi.

İflasın basit tasfiye usulüne göre yürütüleceği belirtilirken, V.K hakkında ise tacir sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Mahkeme ayrıca konkordato sürecinde görev yapan komiserlerin görevlerini de sona erdirdi.

Prolift şirketler grubu, özellikle ihracata yönelik faaliyetleriyle bilinen ve 34’ten fazla ülkeye satış yapan Bursa merkezli bir asansör firması olarak sektörde tanınıyordu.