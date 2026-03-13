Fransa'nın başkenti Paris'te aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke nükleer enerji anlaşması imzaladı. Yayınlanan ortak bildiriye imza atan ülkeler Nükleer Enerji Zirvesi'nde alınan karara göre nükleer enerjinin küresel ölçekte güvenli ve uygun şekilde yaygınlaştırılmasına yönelik bildiriyi kabul etti.

NÜKLEER ENERJİ YATIRIMLARI HIZLANDIRILACAK

Zirve sonunda yayımlanan bildiri ile nükleer enerjinin sera gazı emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için kritik rol oynadığı vurgulandı. Yayımlanan bildiri metninde ayrıca nükleer enerjinin temiz, adil ve eşitlikçi bir enerji dönüşümü açısından önemli bir araç olduğu ifadesin, Ermenistan, e de yer verildi.

34 ülkenin imza attığı ortak bildiride hem mevcut üretici ülkeler hem de nükleer enerjiye yeni yönelen gelişmekte olan ülkeler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarıyla uyumlu nükleer enerjinin enerji güvenliği açısından bir temel yapı taşı olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca katılımcı ülkeler nükleer enerji çalışmalarının hızlandırılması için finansman arama girişimlerinin de hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

NÜKLEER SANTRALLER DESTEKLENECEK

Yayımlanan ortak bildiri ile yeni nükleer enerji santrallerinin inşa edilmesi anlamında destek, mevut nükleer reaktörlerin işletilmesinin devamı ve küçük modüler reaktörler dahil olmak üzere nükleer teknolojisinin potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

34 ÜLKENİN İMZASI VAR

Paris'te gerçekleştirilen Nükleer Enerji Zirvesi'nde yayımlanan ortak bildiriye aralarında Türkiye'nin de olduğu 34 ülke imza attı. Nükleer enerji ortak bildirisine ima atan ülkeler Belçika, Kanada, Çin, Ermenistan, Hırvatistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Türkiye, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Litvanya, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Güney Kore, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çekya, Romanya, İngiltere, Ruanda Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İsveç, Ukrayna ve Vietnam oldu.