Transpower tarafından yürütülecek proje, Yeni Zelanda'nın iki adası arasındaki yüksek gerilim doğru akım (HVDC) bağlantısını güçlendirmeyi hedefliyor. 1991 yılında döşenen mevcut deniz altı kablolarının yerine kurulacak yeni sistemle hem arıza riski azaltılacak hem de ülkenin artan elektrik ihtiyacı daha güvenli şekilde karşılanacak.

ELEKTRİK AKTARMA KAPASİTESİ ARTACAK

Proje kapsamında Cook Boğazı'ndaki üç mevcut deniz altı elektrik kablosu yenilenecek, bunlara ek olarak dördüncü bir kablo döşenecek. Ayrıca boğazın iki yakasındaki kablo bağlantı istasyonları da modernize edilecek. Çalışmalar tamamlandığında iki ada arasındaki elektrik aktarım kapasitesi 1.200 megavattan 1.400 megavata çıkarılacak. Bu artışın özellikle rüzgar ve güneş enerjisinin şebekeye entegrasyonunu kolaylaştırması bekleniyor.

2030'DA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Düzenleyici kurumdan alınan onayın ardından Transpower, yeni deniz altı kablolarının üretimi ve montajı için küresel tedarik sürecini hızlandıracak. Şirket, deniz altı enerji kablolarına dünya genelinde yoğun talep olması nedeniyle erken onayın kritik önem taşıdığını belirtiyor. Projenin ilk aşamasının 2030'lu yılların başında tamamlanması, ikinci aşamada ise sistemi yönetecek kontrol altyapısının yenilenmesi planlanıyor.