Dev geminin 6 Kasım'da teslim edilmesi planlanırken, önceki modele göre daha büyük olmasına rağmen daha az yolcu taşıyacak şekilde tasarlanması dikkat çekiyor. Bu tercihin arkasında ise yolculara daha geniş yaşam alanları sunma hedefi bulunuyor.

2 BİN 130 KABİNİ BULUNUYOR

Şanghay'daki tersanede inşa edilen Adora Flora City, 341 metre uzunluğa sahip. Gemide bulunan 2 bin 130 kabin, toplam 5 bin 232 yolcunun konaklamasına imkan tanıyacak şekilde planlandı.

Yeni geminin tasarımında yalnızca yolcu kapasitesinin artırılmasına odaklanılmadı. Kabinlerin ve ortak kullanım alanlarının daha geniş tutulmasıyla uzun deniz yolculuklarında konforun artırılması amaçlandı.

Adora Flora City'nin tamamlanması, Çin'in büyük yolcu gemilerini kendi tersanelerinde üretme hedefi açısından da önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

İÇİNDE TİYATRO SALONU VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ VAR

Yaklaşık 141 bin 900 gros ton büyüklüğündeki gemide 26 restoran ve barın yanı sıra bin kişilik tiyatro salonu, alışveriş merkezi, sanat galerisi, spor salonu ve çocuk kulübü bulunuyor. Yolcuların uzun deniz seyahatleri boyunca farklı etkinliklere katılabilmesi için eğlence ve dinlenme alanlarına geniş yer ayrıldı.

Yapımına Ağustos 2022'de başlanan gemi, mayıs ayında deniz testlerinden geçirildi. Önceki modele kıyasla inşaat süresi yaklaşık sekiz ay kısaltılırken, geminin 6 Kasım'daki teslimatının ardından Guangzhou Limanı merkezli uluslararası seferlerde kullanılması planlanıyor.