ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News tersanesinden 2 Kasım'da ayrılan USS Enterprise, römorkörler eşliğinde Alabama eyaletinin Mobile kentine taşındı. 13 Kasım'da limana ulaşan gemi, burada özel olarak hazırlanan söküm tesisine yanaştırıldı. Bir zamanlar binlerce askeri ve savaş uçaklarını taşıyan dev gemi, artık parçalarına ayrılarak geri dönüştürülecek.

DEV GEMİ İÇİN LİMANDA ÖZEL HAZIRLIK YAPILDI

1961 yılında hizmete giren USS Enterprise, nükleer enerjiyle çalışan ilk uçak gemisi olarak denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip. Yaklaşık 342 metre uzunluğundaki gemi, yarım asrı aşan hizmet süresince Vietnam Savaşı'ndan Afganistan ve Irak operasyonlarına kadar birçok askeri görevde kullanıldı.

Dev geminin Mobile Limanı'na getirilmesi için kapsamlı hazırlıklar yapıldı. ABD Ordusu Mühendisler Birliği, geminin güvenli şekilde yanaşabilmesi amacıyla kıyı tesislerinde gerçekleştirilen düzenlemeleri onayladı. Gemi limana girerken bazı deniz yolları geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kendi motorlarıyla hareket edemeyen USS Enterprise, son yolculuğunu tamamen römorkörlerin yardımıyla tamamladı. Söküm işlemleri ise Mobile Nehri kıyısındaki özel tesiste gerçekleştirilecek.

NÜKLEER REAKTÖRLERİ ÖZEL YÖNTEMLE SÖKÜLECEK

USS Enterprise'ın sökümünü diğer gemilerden ayıran en önemli özellik, nükleer enerjiyle çalışan sekiz reaktöre sahip olması. Geminin nükleer yakıtları daha önce çıkarılmış olsa da reaktörlere ait bazı parçalar hâlâ gövdenin içinde bulunuyor.

Söküm sırasında bu parçalar kontrollü şekilde çıkarılacak. Radyoaktif atıklar özel kaplara yerleştirilerek lisanslı tesislere gönderilecek. Geminin geri kalan metal ve diğer malzemeleri ise uygun yöntemlerle geri dönüştürülecek.

ABD Sahil Güvenliği, çalışmaların güvenli yürütülmesi için geminin bulunduğu bölgede özel güvenlik alanları oluşturdu. Resmî planlamaya göre söküm işlemlerinin 2030 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Böylece bir milyon deniz milinden fazla yol kat eden ve 50 yılı aşkın süre hizmet veren tarihi uçak gemisinin son yolculuğu tamamlanmış olacak.