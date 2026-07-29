Gerçek adı Vincent Belorgey olan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu. "Nightcall" adlı parçasıyla uluslararası üne kavuşan 50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

ÜZEN HABER GELDİ

Elektronik müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Kavinsky'den hayranlarını üzen haber geldi. Gerçek adı Vincent Belorgey olan Fransız sanatçı, Paris'teki evinde ölü bulundu. Fransız savcılığı, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk incelemelerde olay yerinde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

343 MİLYON KİŞİYE ULAŞMIŞTI

Kavinsky, 2010 yılında yayımladığı "Nightcall" adlı şarkısıyla dünya çapında büyük bir çıkış yakaladı. Parça, 2011 yapımı Drive filminin müziklerinde yer almasının ardından geniş kitlelere ulaştı ve sanatçının kariyerinin simgesi haline geldi. Şarkının resmi YouTube videosu bugüne kadar 343 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

PARİS OLİMPİYATLARINDA SAHNE ALMIŞTI

Fransız sanatçı, son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde Phoenix ve Angèle ile birlikte sahne alarak milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı.

Kavinsky'nin ölüm nedeni hakkında resmi makamlar tarafından henüz açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.