Tokyo merkezli bir inşaat şirketi, Dünya yüzeyini bir yörünge istasyonuna doğrudan bağlayacak elektromanyetik bir ulaşım sistemi üzerinde çalışıyor. Geliştirilen uzay asansörü konsepti, klasik roket motorları ve fırlatma rampaları yerine elektrik enerjisiyle yük taşımayı hedefliyor.

35 BİN KİLOMETRELİK DEV KABLO KULLANILACAK

Sistem, gezegen yüzeyi ile uzaydaki bir nokta arasına gerilecek yüksek mukavemetli devasa bir kablo hattından oluşuyor. Özel kargo kapsülleri, fırlatma yakıtı kullanmadan elektromanyetik mekanizmalar aracılığıyla bu kablo üzerinde yörüngeye tırmanıyor.

Projenin en kritik teknik engelini ise kullanılacak malzemenin dayanıklılık sınırı oluşturdu. Mühendisler, yerçekimi ve uzay koşullarının yaratacağı muazzam yüklere dayanabilecek nanomalzemeler ve gelişmiş kompozitler üzerinde testler yürütüyor.

100 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE PLANLANDI

İlk kez 2012 yılında aktif olarak tartışılmaya başlanan projenin ön maliyet tahmini 100 milyar dolar olarak açıklandı. İnşaatın ilk aşamalarının 2050 yılına kadar tamamlanması planlansa da kesin zaman çizelgesi üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Sistem hayata geçtiğinde, uzay istasyonlarının ikmali ve yörünge taşımacılığı çok daha ucuz ve öngörülebilir hale gelecek. Çoklu roket fırlatma ihtiyacını ortadan kaldıracak bu mimari, küresel uzay altyapı projelerinin lojistik temelini kökten değiştirdi.