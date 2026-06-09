ABD Dışişleri Bakanlığı iş veya turist vizesi almak isteyen yabancılar için yeni bir hızlandırılmış hizmet başlatıyor.

Federal Kayıt'ta bu hafta resmi olarak yayımlanacak pilot programa göre başvuru sahipleri 185 dolarlık (8 bin 500 TL) ilk vize ücretine ek olarak 750 dolar (34 bin 590 TL) ödeyecek.

Bakanlık yetkilileri bu yeni düzenlemeyi vize almak isteyenler için "isteğe bağlı primli bir ek hizmet" olarak tanımladı.

Bu primi ödeyen kişiler seçili ABD büyükelçiliklerinde 10 gün içinde mülakat randevusu alabilecek.

ABD basını Associated Press tarafından elde edilen iç belgelere göre pilot program 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak.

AP'ye konuşan isimsiz yetkililer ek ücret ödemenin vize onayını kesin olarak garanti etmediğini özellikle vurguladı.

Programın geçerli olacağı temsilcilikler ise Temmuz ayından önce duyurulacak.

ABD'NİN KAPILARI PARAYLA AÇILACAK

Bu karar Trump yönetiminin ABD'ye girişi zorlaştırma hamleleri sebebiyle neredeyse imkansız hale gelen vize programlı, para karşılığı kolaylaştırılacak.

Önceki yönetim yabancıların göç süreçlerini zorlaştırmış ve bazı Afrika ülkeleri için 15 bin dolara (691 bin TL) varan vize işlem teminatları talep etmişti.

Ayrıca başvuru sahiplerinin sosyal medya hesapları dahil yıllar öncesine dayanan kişisel geçmişlerinin incelenmesi zorunlu kılınmıştı.

Bu yeni gereklilikler dünya genelinde vize işlemlerinde büyük gecikmelere ve şikayetlere yol açtı.

Vize Muafiyet Programı kapsamında olmayan ülke vatandaşları için mülakat bekleme süreleri şu an aylarca sürebiliyor. Bakanlık bu yeni ücretli hızlandırma adımıyla biriken vize taleplerini çözmeyi hedefliyor.