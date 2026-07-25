Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 35 il için olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulundu.

Uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "turuncu" ve "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

13 İL İÇİN TURUNCU, 22 İL İÇİN SARI KOD UYARISI

Buna göre, Samsun, Sinop ve Ordu'nun aralarında bulunduğu 13 il için "turuncu", Ankara, İstanbul ve Konya'nın aralarında yer aldığı 22 il için "sarı" kodlu uyarı verildi.

‘ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR’

Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde önlem alma ve müdahale çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

’18 BİN 705 PERSONEL GÖREV YAPIYOR’

Meteorolojik uyarı verilen illerde, yürütülen çalışmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından daire başkanı seviyesinde görevlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu illerde ilgili kurum ve kuruluşlardan 18 bin 705 personelin, 8 bin 696 aracın 7/24 esasına göre görev aldığı ifade edildi.

‘514 İHBAR ALINDI’

An itibarıyla 514 ihbarın alındığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm ihbarlara TAMP kapsamında ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, vatandaşlarımızın meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz".