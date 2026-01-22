Türkiye'de alım gücünün son yıllarda hızla düşmesi ve aynı hızla artan fiyatlar vatnadaşı canından bezdirirken özellikle yemek fiyatlarındaki yükseliş basit bir öğünün fiyatının 200 lirayı aşmasına neden oldu. Yemek fiyatlarının şehirlere göre farklılık göstermesi tartışmalara neden olurken Kilis'li bir esnafın tavuk döneri 35 liraya satması gündeme oturdu.

"BUT VE GÖĞÜS KULLANIYORUM, KANAAT EDİYORUM"

Kilisli dönerci ustası Ali Karabalık, 35 liraya döner satarak ülke gündemine otururken, bu piyasa ortamında nasıl böyle ucuza satabildiğini de anlattı. Konuyla ilgili sorulan sorulara "35 liraya döner mi olur' diye şaşırıyorlar ama ben deri kullanmıyorum, sadece but ve göğüs kullanıyorum" cevabını veren Karabalık, müşterilerinden pozitif yorumlar aldığını söyledi.

CUMA GÜNLERİ KAMPANYA VAR: 30 LİRA

Bu fiyatların üstüne cuma günleri kampanya da yaptığını belirten işletmeci Karabıyık, cuma günleri fiyatını 30 liraya düşürdüğünü müşterilerin döneri lezzetli bulduğunu ve yıllardır aynı müşterilerin adeta müdavim haline geldiğini belirtti.

2021 YILINDAN BERİ FİYATI DEĞİŞTİRMEDİ

2021'den beri zam yapmadığını söyleyen Karabıyık, Kilis tavuk döner dürümünün farkını da anlattı. Kilis'te dönerin İskenderun dürümüyle farkının büyük olduğunu söyleyen Karabıyık "biz sos kullanmıyoruz, salata-tavuk-baharat ve ustanın elinin lezzeti" ifadelerini kullandı.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada konuyla ilgili bu fiyatlara tavuk döner satılamayacağını işin içinde bir hile hurda olacağını söyleyen kişiler ve esnafın bu fiyatlarla da temiz bir ürün ortaya koyabileceğini savunan kişiler ikiye bölündü. Esnaf kendini "halk yesin, ben aza kanaat ediyorum" diyerek savundu.