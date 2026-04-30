Bu sütunlar, vadilerin üzerine inşa edilen viyadükleri taşıyor. Amaç ise araçların kıvrımlı ve riskli dağ yolları yerine yüksekte ilerleyerek mesafeyi daha hızlı ve güvenli şekilde kat etmesini sağlamak.

Proje kapsamında sadece viyadükler değil, aynı zamanda yaklaşık 1 kilometrelik tüneller de inşa ediliyor. Böylece yol, tepelerin etrafından dolanmak yerine içinden geçerek daha düz bir hat oluşturuyor.

En dikkat çekici detaylardan biri ise yüksekliğin boyutu. Bazı viyadük noktalarında sürücüler, neredeyse 12 katlı bir binanın yüksekliğinde ilerleyecek. Bu da klasik kara yollarından çok farklı bir sürüş deneyimi anlamına geliyor.

Mühendislik süreci ise oldukça karmaşık. Kayalık zeminlerin delinmesi, yer altı suyu kontrolü, zemin stabilitesi ve milimetrik hassasiyetle yerleştirilen dev kirişler, projenin en kritik aşamalarını oluşturuyor.

Tamamlandığında bu yeni yol hattı, hem trafik güvenliğini artıracak hem de bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde hızlandıracak. Zorlu arazi koşulları, kurulan viyadükler ve tüneller sayesinde artık aşılması gereken bir engel olmaktan çıkıyor. Bu sayede sürücüler daha kısa, daha güvenli ve daha konforlu bir yolculuk yapabilecek.