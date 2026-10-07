BAE Systems bünyesindeki Prismatic tarafından geliştirilen uçak yalnızca 150 kilogram ağırlığında. Gündüz kanatlarındaki güneş panellerinden enerji alan PHASA-35, aynı zamanda bataryalarını doldurarak gece boyunca uçuşunu sürdürebiliyor. Yeni projeyle uçağın güneş ışığına olan bağımlılığının daha da azaltılması hedefleniyor.

ENERJİYİ YERDEN ALACAK

İngiltere'nin Advanced Research + Invention Agency (ARIA) tarafından desteklenen proje kapsamında yerden uçağa kablosuz enerji gönderilecek. Kontrollü biçimde gönderilen enerji, uçağın kanadına yerleştirilecek özel bir alıcı tarafından yakalanarak yeniden elektriğe dönüştürülecek. Böylece uçak hem çalışmaya devam edecek hem de havadayken bataryalarını şarj edebilecek.

Proje için 15,7 milyon sterlinlik sözleşme imzalandı. Üç aşamadan oluşacak çalışmaların yaklaşık üç buçuk yıl sürmesi ve sonunda sistemin PHASA-35 üzerinde gerçek bir uçuşla denenmesi planlanıyor.

20 KİLOMETRE YÜKSEKTE GÖREV YAPACAK

PHASA-35, 66 bin feetin üzerinde, yani yaklaşık 20 kilometre yükseklikte uçabilecek şekilde tasarlandı. Bu irtifada hava trafiğinin ve hava olaylarının büyük bölümünün üzerinde kalabilen araç, iletişim, yeryüzü gözlemi ve uzun süreli izleme görevlerinde kullanılabilecek. Uçak ayrıca 15 kilograma kadar ekipman taşıyabiliyor.

PHASA-35 daha önce 2023 ve 2024'te yapılan denemelerde 66 bin feetin üzerine çıkmayı başardı. Yeni enerji aktarım sistemiyle hedef, güneşin olmadığı uzun gecelerde ve kış aylarında da uçuşu sürdürebilmesini sağlayarak aylar boyunca kesintisiz şekilde havada tutmak.