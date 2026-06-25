Planın, artan küresel talep ve ABD ile müttefik ülkelerin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlandığı belirtiliyor. Yeni üretim kapasitesine önümüzdeki yedi yıl içinde kademeli olarak ulaşılması öngörülüyor.

ÜRETİM HATLARI GENİŞLETİLECEK

Anlaşma kapsamında Lockheed Martin'in mevcut üretim tesislerini büyütmesi ve yeni üretim altyapıları kurması planlanıyor. Şirket ayrıca Arkansas eyaletinde gelişmiş üretim teknolojileri ve robotik sistemlerin kullanılacağı yeni bir mühimmat üretim merkezi inşa edecek.

Şirket yetkilileri, son yıllarda üretim kapasitesini artırmak için milyarlarca dolarlık yatırım yaptıklarını, önümüzdeki dönemde de ABD'nin farklı eyaletlerinde 20'den fazla tesisin modernize edileceğini açıkladı.

ATMOSFERİN İÇİNDE VE DIŞINDA HEDEF VURABİLİYOR

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), kısa, orta ve orta-uzun menzilli balistik füzelere karşı geliştirilen hava savunma sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, hedefleri hem atmosfer dışında hem de atmosfere yeniden giriş sırasında imha edebiliyor.

ABD, son yıllarda artan füze tehditleri ve müttefik ülkelerden gelen talepler nedeniyle bu alandaki üretim kapasitesini hızla yükseltmeyi amaçlıyor. Yetkililer, yeni anlaşmanın savunma sanayisindeki tedarik zincirini güçlendirmesi ve olası kriz dönemlerinde füze stoklarının daha hızlı yenilenmesini sağlaması bekleniyor.