Bilim insanları, kehribar içinde hapsolmuş halde buldukları minik bir canlıyla örümceklerin tarihine dair bilinenleri yeniden yazıyor. Avrupa'da milyonlarca yıl önce nesli tükenmiş olan bu nadir örümcek türü, kıtanın bir zamanlar tropikal bir biyoçeşitlilik merkezi olduğunu kanıtlıyor.

Ukrayna ve Baltık Denizi kıyılarında bulunan fosil, Avrupa’da artık var olmayan bir örümcek grubunun bölgedeki ilk kanıtı olarak kayıtlara geçti. Acta Palaeontologica Polonica dergisinde yayınlanan çalışma, Balticolasma wunderlichi adı verilen türün 35 milyon yıl önce, Eosen döneminde bu topraklarda avlandığını belgeliyor.

BEKLENMEDİK KEŞİF TÜM TARİHİ ÇÖPE ATTI

Araştırmacılar, modern Avrupa ekosisteminde hiçbir akrabası bulunmayan bu türün keşfi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Paleontolog Christian Bartel, "Avrupa kehribar yataklarında bu örümcek türüne rastlamayı beklemiyorduk," diyerek keşfin önemini vurguladı.

Bugün bu örümcek grubunun (Ortholasmatinae) yaşayan üyelerine yalnızca Doğu Asya ve Amerika kıtalarında rastlanıyor. Bu durum, söz konusu canlıların bir zamanlar Kuzey Yarımküre genelinde çok daha geniş bir alana yayıldığını, ancak zamanla dağılımlarının daralarak Avrupa'dan tamamen silindiğini gösteriyor.

Teknolojiyle gelen detaylar

Berlin Doğa Tarihi Müzesi'ne transfer edilen iki ayrı kehribar fosili, ileri teknoloji ürünü olan "senkrotron mikrotomografisi" ile incelendi. Bu yöntemle örümceğin 3 milimetreden küçük gövdesinin ayrıntılı bir anatomik haritası çıkarıldı.

Yapılan taramalar sonucunda türün;

Yassılaşmış bir gövdeye,

Tüberkül adı verilen küçük çıkıntılarla kaplı bir yapıya,

Öne doğru uzanan, başlık benzeri karakteristik bir forma sahip olduğu anlaşıldı.

Bu keşif, biyolojik soyların zaman içinde iklim ve coğrafya değişikliklerine nasıl tepki verdiğini anlamak için hayati bir önem taşıyor. 35 milyon yıl öncesine ait bu kehribar parçaları, bir zamanlar Avrupa ormanlarında yaşayan karmaşık yapılı canlıların sessiz tanıkları olarak literatüre girdi.