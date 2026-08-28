Kamuoyunda ‘Ponzi Mine’ olarak tanınan 45 yaşındaki Mine Mumcu’nun, Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde bulunduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Mumcu’nun, Suadiye’de lüks bir kafeteryada oturduğu sırada yakalandığı öğrenildi.

ÜZERİNDEN BAŞKASINA AİT KİMLİK ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mumcu’nun üzerinde başka bir kişiye ait kimlik bulundu. Firari hükümlünün, yakalandığı sırada bir süre Mine Mumcu olduğunu kabul etmediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sırasında Mumcu hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunduğu da ortaya çıktı.

38 AYRI YAKALAMA KARARI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mumcu'nun; örgüt kurmak, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, gasp ve kamu görevlisi olduğunu söyleyerek dolandırıcılık gibi suçların da aralarında bulunduğu 12 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Mumcu hakkında toplam 38 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi. Bu dosyaların 20'sinde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 18 dosyada ise ifadesinin alınması amacıyla arandığı öğrenildi.

Mart 2023'ten bu yana firari olan Mumcu'nun kesinleşmiş hapis cezalarının toplamının ise 20 yıl olduğu kaydedildi.

35 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Mine Mumcu hakkında, aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erdem'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi kurduğu iddia edilen saadet zinciriyle dolandırdığı yönünde suçlamalar bulunuyor.

Mumcu'nun bu yöntemle yaklaşık 35 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Hakkındaki iddialara göre Mumcu, bazı olaylarda kendisini avukat, bazı olaylarda ise Yahudi uyruklu bir iş kadını olarak tanıttı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mine Mumcu, daha sonra adliyeye sevk edildi.