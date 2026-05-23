İspanya Maliye Bakanlığı, 1991 yılından bu yana "vergi cenneti" olarak sınıflandırdığı Cebelitarık’ı "iş birliği yapılmayan bölgeler" listesinden çıkarmaya hazırlanıyor.

35 YILLIK VERGİ CENNETİ ETİKETİ TARİHE KARIŞIYOR

Cebelitarık Hükümeti, İspanya Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Cebelitarık'ı İspanya'nın "iş birliği yapmayan yargı yetki alanları" (kara liste) listesinden resmen çıkaran bakanlık emri taslağını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. 1991 yılından bu yana yürürlükte olan bu tanım yayımlanan yeni taslakla birlikte resmen sona eriyor.

22 Mayıs 2026’da kamuoyu görüşüne açılan ve 1 Haziran 2026’ya kadar askıda kalacak olan düzenlemeye göre Cebelitarık artık İspanya yasaları çerçevesinde "mali şeffaflık" ve "vergi adaleti" kriterlerini tam olarak karşılayacak.

1991’DEN BUGÜNE SÜREGELEN MÜCADELE

Cebelitarık, İspanya'nın vergi kara listesinin ilk oluşturulduğu 1991 yılından bu yana bu listede yer alıyordu. Geçen 35 yıl boyunca yapılan çeşitli reformlara rağmen bu statü korundu.

Ancak Cebelitarık, uluslararası alanda şeffaf bir yargı yetki alanı olarak rüştünü ispatlamış durumdaydı. Bölge, 2009 yılından bu yana Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından "beyaz liste"de tutuluyor ve Avrupa Birliği'nin (AB) iş birliği yapmayan ülkeler listesinde hiçbir zaman yer almadı.

2021 ANLAŞMASI VE GECİKMİŞ TAAHHÜT

İspanya ile Birleşik Krallık arasında imzalanan ve Cebelitarık'ı kapsayan Uluslararası Vergi Anlaşması Mart 2021'de yürürlüğe girdiğinde İspanya iki yıl içinde Cebelitarık'ı kara listeden çıkarma sözü vermişti. Ancak bu taahhüt öngörülen sürede yerine getirilmedi.

Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, İspanya'nın sözünü tutmaması durumunda vergi anlaşmasından çekilmeyi değerlendireceklerini kamuoyuna açıkça duyurmuştu. Bugün yayımlanan taslak kararnameye göre İspanya bu diplomatik taahhüdünü nihayet yerine getirmiş olacak.

BAŞBAKAN PICARDO: HATALI BİR ETİKET DÜZELTİLİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo KC MP, kararın çok daha erken alınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu, İspanya tarafından atılmış, çok gecikmiş ancak çok olumlu bir adımdır. Cebelitarık 35 yıldır 'vergi cenneti' etiketini taşıdı. Bu etiket yanlıştı. 1991'de ilk uygulandığında da yanlıştı; dünyanın en şeffaf ve iyi denetlenen finans merkezlerinden birini inşa ettiğimiz her geçen yıl bu etiketi haklı çıkarmak daha da zorlaştı. İspanya şimdi bu hatayı düzeltme sürecini başlattı."

EKONOMİ İÇİN YENİ BİR SAYFA

Picardo, gecikmenin Cebelitarık ekonomisi ve itibarı üzerinde gerçek sonuçları olduğunu hatırlatarak, "Asıl önemli olan İspanya'nın sözünü tutuyor olmasıdır. Bu gelişme; finansal hizmetler sektörümüz ve sınırın her iki tarafında bu eski tanımlamadan olumsuz etkilenen pek çok işletme ve birey için müjdeli bir haberdir" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme, İspanya Resmi Gazetesi’nde (BOE) yayımlandığı günün ertesi sabahı resmen yürürlüğe girecek.