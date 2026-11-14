Gökyüzü uzun yıllardır eşine rastlanmayan güçlü bir enerjiyle hareketleniyor. Eylem ve cesaretin temsilcisi Mars ile şans, bolluk ve fırsatların gezegeni Jüpiter, en son 35 yıl önce bir araya geldikleri Aslan burcunda yeniden kavuşuyor. Pazartesi günü itibarıyla etkisini zirveye taşıyacak ve önümüzdeki 1 hafta boyunca sürecek bu nadir gökyüzü olayı, özellikle 5 burç için adeta bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Aylardır süren tıkanıklıklar, maddi sıkışıklıklar ve kararsızlıklar yerini hızlı çözümlere bırakırken, işte pazartesi gününden itibaren şansı tamamen dönecek 5 burç...

ASLAN: SAHNE ARTIK SİZİN

35 yıl sonra tam da sizin burcunuzda gerçekleşen bu kavuşum, üzerinizdeki tüm ölü toprağını atmanızı sağlıyor. Uzun zamandır önünüzü tıkayan engeller birer birer kalkarken, hem kariyerde hem de özel hayatınızda kontrolü tamamen elinize alacağınız mucizevi bir haftaya giriyorsunuz.

KOÇ: ŞANS KAPILARI SONUNA KADAR AÇILIYOR

Ateş grubunun öncüsü olarak bu kavuşumdan en güçlü desteği alan burçların başında geliyorsunuz. Aşk hayatınızda yaşadığınız belirsizlikler sona eriyor, yarım kalan projeleriniz hızla tamamlanıyor. Pazartesi itibarıyla moralinizi bozan her konu çözüme kavuşacak.

YAY: MADDİ VE MANEVİ FERAHLAMA BAŞLIYOR

Son dönemde sizi yoran hukuki süreçler, eğitim engelleri veya gelecek kaygıları yerini büyük bir rahatlamaya bırakıyor. Uzaklardan gelecek sürpriz bir haber veya beklediğiniz bir onayın çıkmasıyla birlikte önünüzdeki tüm sis perdesi dağılıyor.

TERAZİ: SOSYAL VE FİNANSAL DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜYOR

Çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız iletişim kopuklukları ve maddi beklentilerinizdeki gecikmeler Pazartesi gününden itibaren son buluyor. Güçlü isimlerden alacağınız destekle hayallerinize giden yolda en büyük adımı atacaksınız.

KOVA: İLİŞKİLERDE YENİ VE TERTEMİZ BİR SAYFA

Karşıt burcunuzda gerçekleşen bu dev buluşma, ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanındaki tüm krizleri bitiriyor. Hayatınızda size yük olan ne varsa geride bırakırken, hem kalbinizi hem de zihninizi ferahlatacak yeni başlangıçlara imza atacaksınız.