İngiltere'de yerel halk tarafından "Doktorun Evi" olarak adlandırılan Ivy Farm Manor malikanesi, 30 yılı aşkın süredir devam eden sessizliğin ardından satışa çıkarıldı. Geçmişte yaşanan trajik bir cinayet vakasıyla bağlantılı olan 17. yüzyıldan kalma bu yapı, uzun süredir bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmüş durumda bulunuyor.

MALİKANENİN TERK EDİLMESİNE YOL AÇAN CİNAYET VAKASI NEDİR?

Söz konusu mülkün sahibi olan psikiyatrist Dr. Neil Sylvester, 1991 yılının Mart ayında bir alışveriş merkezinde tehditler savuran 24 yaşındaki Carol Ann Barratt'ı gözetimi altına aldı. Ancak doktor, tehlikeli olduğunu bildirmesine rağmen hastayı iki hafta sonra taburcu etme kararı verdi.

Bu karardan iki gün sonra hastaneden salıverilen Barratt, aynı alışveriş merkezine dönerek 11 yaşındaki okul öğrencisi Emma Brodie'yi bıçaklayarak öldürdü. Soruşturma heyeti doktorun bu eylemini "ciddi bir klinik yargı hatası" olarak değerlendirirken, yaşanan skandalın ardından psikiyatrist malikaneyi tamamen terk etti.

HARABEYE DÖNEN MÜLKÜN SATIŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Yaklaşık 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan 4 yatak odalı, yüzme havuzlu ve geniş garajlı mülk, 395 bin sterlin (yaklaşık 500 bin dolar) bedelle alıcısını bekliyor. Bölge halkının uzun yıllardır uzak durduğu tarihi yapı, çatısının çökmesi ve duvarlarını sarmaşıkların kaplaması sebebiyle tamamen harabe halinde duruyor.

Evin tescilli tarihi yapı statüsünde bulunmaması, yeni sahibine binayı tamamen yıkarak sıfırdan inşaat yapma imkanı tanıyor. İçeri giren şehir kaşifleri mülkü adeta bir zaman kapsülü olarak tanımlarken, enkazın arasında 1970'lerden kalma eşyalar ile eski psikiyatri dergileri dikkat çekiyor.