Bir Audi 80, 35 yılın ardından bir milyon kilometreye ulaştı. Yüksek kilometresine rağmen klasik otomobil hâlâ düzenli olarak yollarda.

Belçika'nın Sint-Eloois-Winkel köyünde yaşayan 64 yaşındaki Martin Lefevere, 17 Eylül'de 1991 model Audi 80'iyle bir milyon kilometre sınırını aştı.

Lefevere, bu özel kilometre taşını arkadaşlarıyla çıktığı kısa bir sürüşle kutladı.

300 bin, 400 bin, 500 bin kilometre derken...

Martin Lefevere, otomobilinin kilometresinin yıllar içinde hızla arttığını söylüyor. Bir noktada yeni bir araç almayı düşünse de Audi 80'i kullanmaya devam etmeye karar vermiş.

"Kilometre sayısı hızla arttı. Birkaç yıl ve birçok kilometreden sonra yeni bir araba almayı düşündüm. O zamana kadar araçla neredeyse hiç masraf yapmamıştım. Bu yüzden kullanmaya devam etmeye karar verdim. 300 bin, 400 bin, 500 bin kilometre..."

Lefevere, 500 bin kilometrenin ardından ise bu otomobille daha ne kadar yol gidebileceğini merak etmeye başladığını anlatıyor.

Otomobil, yüksek kilometresine rağmen hâlâ trafiğe çıkıyor ve düzenli olarak teknik muayeneden geçiyor. Lefevere, aracının her muayeneyi sorunsuz şekilde tamamladığını belirtiyor.

Audi 80'in 35 yıllık hikâyesi

Audi 80, Audi'nin uzun yıllar boyunca orta sınıftaki önemli modellerinden biri oldu. ADAC verilerine göre model, 1972 ile 1994 yılları arasında 5 nesil olarak üretildi.

1990'lı yıllarda Audi 80'in yerini Audi A4 aldı. Özellikle daha yuvarlak gövde hatlarıyla dikkat çeken B3 ve B4 nesilleri modelin en bilinen versiyonları arasında yer aldı. Audi Coupé ve daha sonra geliştirilen Audi Cabriolet de B3 platformunu temel alan modeller oldu.

Martin Lefevere, kendi Audi 80'ini 1991 yılında satın aldı. Bir kamyon şoförünün oğlu olduğunu belirten Lefevere, küçük yaşlardan itibaren araçlarla iç içe büyüdüğünü anlatıyor.

"Benim sırrım, aslında hiçbir sır olmaması"

Lefevere, otomobilinin bir milyon kilometreye ulaşmasını kişisel bir başarı olarak görmüyor. Ona göre bu kadar uzun süre kullanılmasının arkasında özel bir formül bulunmuyor.

"Görünüşe göre bu özel bir şey. Bunun için ne yaptım ki? Aslında pek bir şey yapmadım. Benim sırrım, aslında hiçbir sır olmaması."

Lefevere, bir milyon kilometreye ulaşmanın kendisi açısından çok büyük bir anlam taşımadığını da söylüyor. Çünkü ona göre otomobilini uzun süre kullanmak için olağanüstü bir çaba göstermedi.

1 milyon kilometre yapan başka bir otomobil daha

Bir milyon kilometre sınırını aşan otomobiller arasında 2003 model bir Skoda Octavia da bulunuyor. İzlandalı koyun çiftçisi Jómundur Ólason'a ait otomobil, zorlu kullanım koşullarına rağmen bu kilometreye ulaşmayı başardı.

2.0 litrelik benzinli motora sahip araç, başlangıçta Ólason'ın eşi tarafından kullanılıyordu. Otomobil yıllar boyunca farklı hava koşullarında, çakıllı yollarda ve zaman zaman koyun taşımak için kullanıldı.

Buna rağmen araç hâlâ orijinal motor, şanzıman ve debriyajını koruyor. Ólason, otomobilin uzun ömürlü olmasını düzenli bakıma, kaliteli motor yağı kullanımına ve sakin sürüş tarzına bağlıyor.

İzlandalı sürücü, karşılaştığı küçük sorunları büyümeden giderdiğini ve motoru hiçbir zaman dakikada 3 bin devirin üzerinde çalıştırmadığını belirtiyor.