Mutfakların vazgeçilmezi, salataların ve yemeklerin başrol oyuncusu domates, yanlış saklama yöntemleri yüzünden çok kısa sürede yumuşayıp çürüyebiliyor. Ancak 35 yıldır pazarcılık yapan deneyimli esnafın her hafta uyguladığı basit bir yöntem, domateslerin tazeliğini haftalarca korumasını sağlıyor. İşte pazar tezgahlarından mutfaklara uzanan, domatesin ömrünü uzatan o altın kurallar...

BUZDOLABINA KOYANLAR DİKKAT

Birçok kişi tazeliğini korusun diye domatesleri hemen buzdolabına kaldırır. Oysa soğuk hava, domatesin aromatik yapısını bozarak lezzetini yok eder ve iç yapısının hızlıca bozulmasına neden olur. Domatesleri saklamak için ideal sıcaklık 18-22°C arasıdır.

DOMATESİN ÇÜRÜMESİNİ ENGELLEYEN 4 ALTIN YÖNTEM

Güneş Işığından Uzak Tutun: Doğrudan güneş ışığı alan domatesler çok hızlı olgunlaşır ve kabuklarında büzüşme başlar. Serin, karanlık ve hava alan bir köşe en doğru tercihtir.

Doğrudan güneş ışığı alan domatesler çok hızlı olgunlaşır ve kabuklarında büzüşme başlar. Serin, karanlık ve hava alan bir köşe en doğru tercihtir. Sap Kısmına Asit Maskesi Yapın: Sirke veya limon suyuna batırılmış küçük bir pamuk parçasını domatesin sap kısmına yerleştirmek, o bölgede bakteri oluşumunu tamamen engeller.

Sirke veya limon suyuna batırılmış küçük bir pamuk parçasını domatesin sap kısmına yerleştirmek, o bölgede bakteri oluşumunu tamamen engeller. Şok Buzlu Su Banyosu: Domatesleri tüketmeden veya kısa süreli saklamadan önce buzlu suya batırmak, dış kabukta koruyucu bir katman hissi yaratarak tazeliği kilitler.

Domatesleri tüketmeden veya kısa süreli saklamadan önce buzlu suya batırmak, dış kabukta koruyucu bir katman hissi yaratarak tazeliği kilitler. Çürük Sapı Anında Temizleyin: Sap kısmında kararma veya yumuşama başlayan tek bir domates bile diğerlerini hızla çürütebilir. Bu kısımları hemen ayırmalısınız.

Domateslerinizi sıkış tıkış kaplar yerine, hava sirkülasyonu olan ahşap veya hasır sepetlerde sapları yukarı gelecek şekilde dizerek tazeliklerini ilk günkü gibi koruyabilirsiniz.

DOMATESİN FAYDALARI NELER?

Kalp Sağlığını Destekler: İçerdiği güçlü antioksidan likopen, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur ve damar sertleşmesini önleyerek kalp krizi riskini azaltır.

Kanserle Mücadele Eder: Yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücre hasarını engeller; özellikle prostat, akciğer ve mide kanserine karşı koruyucu etkisi araştırmalarla desteklenmiştir.

Göz Sağlığını Korur: A vitamini, lutein ve zeaksantin bakımından zengindir. Gece körlüğü riskini azaltır ve yaşa bağlı görme kayıplarına (sarı nokta hastalığı) karşı koruma sağlar.

Sindirimi Düzenler: Lif ve su oranı oldukça yüksektir. Bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı önler ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar.

Cilt Sağlığını ve Parlağını Artırır: C vitamini kolajen üretimini destekleyerek cildin esnekliğini korur. Likopen ise cildi UV ışınlarının zararlı etkilerine ve erken yaşlanmaya karşı korur.

Kan Şekerini Dengeler: Düşük glisemik indekse ve krom mineraline sahip olması sayesinde kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmaz, diyabet yönetimini kolaylaştırır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Tek bir orta boy domates, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %28'ini karşılar. Vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır.

Kemik Gücünü Artırır: K vitamini ve kalsiyum içeriği sayesinde kemik dokusunun onarılmasına ve güçlenmesine destek olur.