Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite gelişmeleri doğrultusunda bankaların vadeli mevduat faiz oranları yeniden şekillendi. Yapılan son güncellemelerle birlikte, tasarruflarını Türk lirası vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka bazlı getiri oranları netlik kazandı.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI HANGİ SEVİYELERDE?

Piyasadaki likidite görünümüne göre pozisyon alan bankalar, mevduat sahiplerine sundukları faiz oranlarını revize etti. Bu kapsamda önde gelen finans kuruluşlarının vadeli hesap faiz oranları yüzde 41,5 ile yüzde 46 bandı arasında değişiklik gösteriyor.

350 bin TL tutarındaki anaparanın 32 günlük vade sonundaki net kazanç tutarları ve bakiye dökümleri bankalara göre şu şekilde:

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 10.758,9 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.758,9 TL

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 10.482,04 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.482,04 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 10.505,75 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.505,75 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 10.223,12 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.223,12 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 10.820,17 TL

Vade Sonu Bakiye: 360.820,17 TL



FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM YATIRIMCILARI NASIL ETKİLİYOR?

Yatırımcıların Türk lirası bazlı birikimlerini korumak amacıyla yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında, vade süresi ve faiz oranları toplam kazanç miktarını doğrudan belirliyor. En yüksek faiz oranını sunan bankalarda getiri miktarı 10 bin 800 TL seviyesini aşarken, kurumlar arasındaki getiri farklılıkları piyasadaki fon akışını hızlandırıyor.

Merkez Bankası'nın kararları ve makroekonomik veriler doğrultusunda şekillenen faiz oranları, tasarruf sahiplerinin vade yenileme dönemlerinde dinamik kararlar almasını zorunlu kılıyor. Bankaların mevduat toplama stratejileri kapsamında sundukları bu güncel tablolar, piyasadaki Türk lirası likiditesinin seyrine göre değişkenlik göstermeye devam ediyor.