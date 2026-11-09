Hazırlanan raporda; yaklaşık 350 binlik kent merkezinin ve çevresiyle birlikte 1 milyonu aşan metropol nüfusunun tamamının güvenli iç bölgelere nakledilmesini içeren geniş çaplı bir yer değiştirme hazırlığının derhal başlatılması gerektiği vurgulandı.

FELAKET SONRASI 560 KİLOMETRELİK SET SİSTEMİ İNŞA EDİLMİŞTİ

Tarihinin en büyük felaketini 29 Ağustos 2005’te yaklaşık 1.400 can kaybına ve 100 milyar doları aşan zarara yol açan Katrina Kasırgası ile yaşayan kent, bu yıkımın ardından 14 milyar dolarlık devasa bir bütçeyle koruma altına alınmıştı. Şehrin etrafına "Louisiana'nın Büyük Duvarı" olarak bilinen dünyanın en büyük dalga bariyeri ve 560 kilometreyi aşan set sistemleri inşa edildi.

Ancak Meksika Körfezi'ndeki kasırgaların her geçen yıl daha yıkıcı hale gelmesi ve Louisiana kıyılarının her doksan dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde toprak kaybetmesi, mühendislik harikası olarak görülen bu kalkanı da yetersiz bıraktı.

ŞEHRİN SULAR ALTINDA KALMASI KAÇINILMAZ

Bölgenin yumuşak bataklık zemini nedeniyle devasa setlerin beklenenden katbekat hızlı çöktüğü belirlenirken, ABD Ordusu Mühendisler Birliği’nin bentleri yükseltmek için hazırladığı onarım faturası şimdiden 5,3 milyar dolara fırladı. Uzmanlar, setlerin üzerine her yıl milyarlarca dolar harcanarak toprak ve kil dökülse dahi yükselen deniz seviyesi karşısında kentin birkaç on yıl içinde kalıcı olarak sular altında kalmasının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Yerel yönetimler ve eyalet yetkilileri raporu sert bir dille eleştirip çalışmaları "tıklanma tuzağı" olarak nitelendirse de araştırmacılar vaktin daraldığına dikkat çekiyor. Nitekim benzer bir tahliye denemesi daha önce 81 mil güneydeki Jean Charles Adası'nda uygulanmış, topraklarının yüzde 98'ini denize kaptıran adadaki küçük bir topluluk 48 milyon dolarlık federal destekle iç bölgelere taşınmıştı. Şimdi ise bu modelin 350 bini aşkın şehirliye uygulanması, vatandaşların Baton Rouge veya Lafayette gibi daha yüksek rakımlı iç kentlere tahliyesinin planlanması gerektiği ifade ediliyor.

SON 20 YILDA 100 BİN GÖÇ VERDİ

Zaten son yirmi yılda 100 bine yakın göç veren, fırlayan mülk sigortası primleri ve ekonomik krizle boğuşan New Orleans halkı için tablo giderek ağırlaşıyor. Eyalet yönetiminin önünde artık kaçışı olmayan iki seçenek bulunuyor: Ya çamura batan savunma duvarlarını ayakta tutmak için sonu gelmeyen milyarlarca dolarlık harcamalara devam etmek ya da Amerikan tarihinin en büyük kitlesel tahliye operasyonuna resmen start vermek.