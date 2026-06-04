Amerika Birleşik Devletleri’nin Mojave Çölü’nde depolanan binlerce Volkswagen ve Audi marka otomobilin geleceğine dair ayrıntılar paylaşıldı. 2015 yılında yaşanan emisyon skandalının ardından geri alınan araçların, çöl şartlarında korunarak kademeli olarak işlemlerden geçirildiği bildirildi.

40 KATI AZOT OKSŞT SALIMI YAPIYOR

2015 yılında ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Volkswagen Grubu bünyesindeki Audi ve Volkswagen dizel araçların yasal sınırın 40 katı üzerinde azot oksit salımı gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu durum üzerine üretici firma, Amerikalı araç sahiplerine yönelik toplamda 7,4 milyar dolar bütçeli bir geri alım programı başlattı.

Satın alınan yüz binlerce araç, ülke genelinde kurulan 37 farklı lojistik ve depolama alanına sevk edildi. Bu alanlar arasında en büyük kapasiteye sahip olan merkezlerden biri Mojave Çölü oldu.

ARAÇLARIN MEVCUT DURUMU AÇIKLADI

İnternet platformlarında paylaşılan görsellerin aksine, araçların çürümeye terk edilmediği belirtildi. Bölgenin kuru iklim şartları vasıtasıyla araç gövdelerinde pas ve korozyon oluşumunun önüne geçildiği, Volkswagen ekiplerinin ise sahada düzenli teknik bakım faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, depolama sürecinin ardından izlenen strateji şu şekilde:

- Regülatör kurumların onay verdiği teknik düzeltmeleri alan binlerce araç, tamir edilerek piyasaya yeniden sürüldü.

- Onarım maliyetinin piyasa değerinden yüksek olduğu tespit edilen binlerce araç ise parçalanarak geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

- Uygulanan bu prosedürler doğrultusunda, çöldeki araç yoğunluğunun yıllar içinde önemli ölçüde azaldığı bilgisi verildi.

BENZER DEPOLAMA ALANLARI DA MEVCUT

Ayrıca benzer büyük ölçekli depolama faaliyetlerinin savunma sanayisinde de mevcut olduğu hatırlatıldı. ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Davis-Monthan Hava Üssü'nde, İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı dönemlerinden kalan yaklaşık 1000 uçak da dahil olmak üzere binlerce askeri hava aracının onlarca yıldır benzer iklim şartlarında muhafaza edildiği aktarıldı.