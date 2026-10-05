Suudi Arabistan'da Fütüristik şehir projesi The Line’da yaşanan gecikme ve ölçek küçültme kararlarının ardından rafa kaldırılan yükseltilmiş arena projesi, ülkenin dev altyapı yatırımlarında izlediği strateji değişikliğini gözler önüne seriyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın petrole bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Vizyon 2030 programının simgelerinden NEOM kapsamındaki 46 bin kişilik stadyumun, 2,5 milyar dolarlık tahmini maliyetle inşa edilmesi öngörülüyordu.

Kamu Yatırım Fonu (PIF) Başkanı Yasir el-Rumayyan’ın daha önce The Line projesinin öncelikli olmadığını açıklamasının ardından gelen bu hamle, Suudi yönetiminin yüksek maliyetli mega projeler yerine daha hızlı finansal geri dönüş sağlayacak yatırımlara odaklandığını gösteriyor.

PETROL GELİRLERİ DÜŞÜNCE BÜTÇE AÇIĞI VERDİLER

Ülkenin içinde bulunduğu mali koşullar ve bölgedeki jeopolitik gerilimler de söz konusu kararlarda belirleyici oluyor. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, petrol gelirlerindeki düşüş nedeniyle bu yıl bütçe açığının beklenenden yüksek gerçekleşeceğini ve ekonominin yüzde 3,6 daralacağını duyurdu.

NEOM Stadyumu belirsizliğe gömülürken, Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası ev sahipliği için beş kentte planladığı diğer 14 stadyum ve antrenman tesislerindeki çalışmaların ise sürdüğü bildiriliyor.