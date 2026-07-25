Arjantin'in San Luis eyaletinde yer alan ve yaklaşık 300-350 kişilik nüfusa sahip olan La Carolina kasabası, ziyaretçi sayısını artırmak için yeni bir adım attı.

18 Temmuz tarihinde başlatılan ve 10 gün boyunca devam etmesi planlanan kampanya kapsamında, kasabayı ziyaret eden turistler arasında her gün yarım gram 18 ayar altın çekilişi gerçekleştiriliyor.

200 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan La Carolina; taş sokakları, kolonyal dönem mimarisi ve tarihi altın madenleriyle tanınıyor.

Geçmişte Arjantin'in önemli altın üretim merkezlerinden biri konumunda bulunan kasaba, bu çekiliş uygulamasıyla hem madencilik geçmişini yaşatmayı hem de mevcut kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Girişimin kasabanın kimliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten La Carolina Turizm Sekreteri Roxana Lucero Zavala, çalışmanın madencilik geleneğini sürdürürken ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu kaydetti.

ÇEKİLİŞE KATILIM ŞARTLARI NELER?

Kasabayı ziyaret eden turistlerin çekilişe katılabilmesi için yalnızca otopark fişini ya da ziyaret kayıt belgesini ibraz etmesi yeterli oluyor.

Her günün sonunda yapılan çekilişle kazanan isim belirlenirken, uygulamanın kış sezonunda bölge turizmine hareketlilik getirmesi öngörülüyor.